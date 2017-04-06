МИНСК, 7 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с заявлением в связи с ударом США 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по военному аэродрому "Шайрат" в сирийской провинции Хомс.



© Sputnik Наталья Селиверстова Кремль прокомментировал удар США по авиабазе в Сирии

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США крылатыми 59 ракетами. Результатом ракетного обстрела авиабазы "Шайрат" стала гибель шести человек, еще несколько получили ранения.

"Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом", — констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Попытка отвлечь внимание

"Несомненно, что военная акция США — это и попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В обосновании вооруженной акции Вашингтон, по мнению МИД РФ, полностью извратил то, что произошло в Идлибе.

"Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли там химическое оружие. У Дамаска его попросту нет, что неоднократно подтверждалось квалифицированными специалистами. Соответствующие выводы были сделаны по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). За последние годы данная организация проинспектировала практически все объекты, которые имели или могли иметь отношение к военно-химической программе в Сирии. Что касается Идлиба, то там террористы занимались производством начиненных отравляющими веществами фугасов для последующего использования в Сирии и Ираке. Ликвидация этого производства была осуществлена в результате военной операции сирийских ВВС", — констатировали в МИД.

В российском МИД назвали очевидным тот факт, "что удар американскими крылатыми ракетами готовился заблаговременно".

"Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы", — заявили в МИД.

Ответные действия

Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения, заявили в МИД РФ.

В ответ на вооруженную акцию США российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США.

"Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.