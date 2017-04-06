МИНСК, 7 апр — Sputnik. Беларусь, Россия и Казахстан должны сообща бороться с кризисной ситуацией, а не предпринимать несогласованные действия по закрытию своих рынков, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МГТРК "Мир" .



© Sputnik Laura Sarkisyan Лукашенко о пользе ОДКБ: знания, оружие и противодействие новым угрозам

Лукашенко заметил, что антироссийские санкции немедленно отразились на экономиках Беларуси и Казахстана.

"И вместо того чтобы вместе выбираться из этой ситуации (это касается прежде всего главного нашего союзника — России), мы начали предпринимать действия, чтобы как-то в одиночку выбраться из нее", — сказал белорусский президент.

По его словам, с целью улучшить ситуацию в экономике страны "большой таможенной тройки" закрывают свои рынки, вводят запреты и ограничения на поставки различной продукции из соседних стран.

"То есть пытаемся уйти друг от друга и защититься в одиночку. Это неправильно в этой ситуации. Надо действовать вместе, вместе будет легче. Разве это нормально, что у нас в прошлом, по-моему, году почти на 40% упал товарооборот, в этом году идет падение товарооборота? Это ненормально", — подчеркнул он.

"Кто бы мог подумать, что мы на ровном месте начнем спотыкаться? Это ненормально. Должны работать все наши государственные органы и структуры и не выводить эти проблемы на самый высокий уровень, когда их можно решать на ведомственном уровне, даже не на правительственном", — сказал белорусский президент.