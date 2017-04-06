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Лукашенко: Минск, Москва и Астана должны вместе бороться с кризисом

07.04.2017 13:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр — Sputnik. Беларусь, Россия и Казахстан должны сообща бороться с кризисной ситуацией, а не предпринимать несогласованные действия по закрытию своих рынков, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МГТРК "Мир".

Лукашенко: Минск, Москва и Астана должны вместе бороться с кризисом
© Sputnik Laura Sarkisyan
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Лукашенко заметил, что антироссийские санкции немедленно отразились на экономиках Беларуси и Казахстана.

"И вместо того чтобы вместе выбираться из этой ситуации (это касается прежде всего главного нашего союзника — России), мы начали предпринимать действия, чтобы как-то в одиночку выбраться из нее", — сказал белорусский президент.

По его словам, с целью улучшить ситуацию в экономике страны "большой таможенной тройки" закрывают свои рынки, вводят запреты и ограничения на поставки различной продукции из соседних стран.

"То есть пытаемся уйти друг от друга и защититься в одиночку. Это неправильно в этой ситуации. Надо действовать вместе, вместе будет легче. Разве это нормально, что у нас в прошлом, по-моему, году почти на 40% упал товарооборот, в этом году идет падение товарооборота? Это ненормально", — подчеркнул он.

"Кто бы мог подумать, что мы на ровном месте начнем спотыкаться? Это ненормально. Должны работать все наши государственные органы и структуры и не выводить эти проблемы на самый высокий уровень, когда их можно решать на ведомственном уровне, даже не на правительственном", — сказал белорусский президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Вместо этого государства начинают действовать поодиночке, вводить запреты и ограничения, закрывать свои рынки, отмечает белорусский президент.

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