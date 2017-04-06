МИНСК, 7 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выразило крайнюю обеспокоенность в связи с массированным ракетным ударом США по Сирии и призвало все стороны конфликта решать его путем переговоров.

"Белорусская сторона крайне обеспокоена эскалацией напряженности в Сирии. Призываем все вовлеченные стороны предпринять действенные меры по деэскалации конфликта и продолжить поиск путей его урегулирования за столом переговоров", — говорится в официальном комментарии пресс-службы МИД Беларуси.

Там подчеркивается, что белорусская сторона исходит в своей позиции из необходимости безусловного соблюдения норм международного права и недопустимости односторонних действий без санкции Совета Безопасности ООН.

"Любые обвинения в использовании запрещенных методов и средств ведения войны должны быть подтверждены компетентными заключениями институтов ООН, в частности Организации по запрещению химического оружия. Мы ожидаем от этой Организации докладов с однозначным подтверждением фактов, касающихся применения химического оружия в провинции Идлиб, Сирия", – говорится в комментарии.

Принимая активное участие в работе Организации по запрещению химического оружия, белорусская сторона в очередной раз подтверждает свою последовательную позицию о недопустимости использования химического оружия нигде, никем и ни при каких условиях. Все подобные факты должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, подчеркнули в МИД.

Два корабля ВМС США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет "Томагавк" по базе Шайрат , находящейся в сирийской провинции Хомс. По информации Вашингтона, именно оттуда Дамаск ранее произвел атаку с применением химического оружия в провинции Хидлиб. В результате удара авиабаза была практически полностью уничтожена.

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