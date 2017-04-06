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МИД: Беларусь обеспокоена эскалацией напряженности в Сирии
07.04.2017 16:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выразило крайнюю обеспокоенность в связи с массированным ракетным ударом США по Сирии и призвало все стороны конфликта решать его путем переговоров.
"Белорусская сторона крайне обеспокоена эскалацией напряженности в Сирии. Призываем все вовлеченные стороны предпринять действенные меры по деэскалации конфликта и продолжить поиск путей его урегулирования за столом переговоров", — говорится в официальном комментарии пресс-службы МИД Беларуси.
Там подчеркивается, что белорусская сторона исходит в своей позиции из необходимости безусловного соблюдения норм международного права и недопустимости односторонних действий без санкции Совета Безопасности ООН.
"Любые обвинения в использовании запрещенных методов и средств ведения войны должны быть подтверждены компетентными заключениями институтов ООН, в частности Организации по запрещению химического оружия. Мы ожидаем от этой Организации докладов с однозначным подтверждением фактов, касающихся применения химического оружия в провинции Идлиб, Сирия", – говорится в комментарии.
Принимая активное участие в работе Организации по запрещению химического оружия, белорусская сторона в очередной раз подтверждает свою последовательную позицию о недопустимости использования химического оружия нигде, никем и ни при каких условиях. Все подобные факты должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, подчеркнули в МИД.
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В Минске призывают все вовлеченные стороны принять меры по деэскалации конфликта и продолжить поиск путей его разрешения путем переговоров.
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