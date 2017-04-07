МИНСК, 7 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир" рассказал о своем видении интеграционных процессов на постсоветском пространстве и заметил, что к строительству полноценного Союзного государства не готовы прежде всего российские партнеры.

Белорусский лидер дал часовое интервью телерадиокомпании после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла в Стрельне.

Граждане должны сотрудничать с органами

Взрыв в метро Санкт-Петербурга, который 3 апреля унес жизни 14 человек, сделал тему безопасности одним из ключевых вопросов интервью. По мнению Лукашенко, бороться с "террористическим интернационалом" нужно сообща – совместными усилиями государств и всего общества.

Лукашенко признался, что этот теракт натолкнул его на мысль, что правоохранительным органам одним не справиться с возникающими угрозами.



© Sputnik Михаил Климентьев Лукашенко: теракт в метро Петербурга был нам с Путиным уроком

"Да, спецслужбы призваны бороться и пытаться нейтрализовать террористические акты, но это почти невозможно. Когда смертник-террорист, не жалея жизни, идет на такое мероприятие, если можно так сказать, ну как ты его отследишь?! Это практически невозможно", – сказал президент.

Даже если террорист не проникнет в метро, он попытается совершить преступление в другом многолюдном месте. И в этой ситуации многое зависит от бдительности людей.

"Люди должны быть очень внимательными. И там, где они видят, что что-то не так, они все-таки должны взаимодействовать со спецслужбами, они и должны информировать специальные службы. Все эти террористы так или иначе в большинстве своем живут среди людей, так или иначе готовятся к подобным мероприятиям, террористическим актам. И неправда, что люди этого не видели, не замечали", – сказал он.

Не критиковать мусульман

Снизить риски террористических атак способна и взвешенная внешняя политика. В частности, крайне опасно, по мнению президента, ставить знак равенства между ИГИЛ и всем мусульманским миром

"Понимаете, порой очень огульно мы действуем, очень огульно. Если есть какие-то там игиловцы, исламисты и прочие, но это не значит, что мы должны оскорблять всех и вся, людей какой-то национальности и вероисповедания, потому что при чем здесь ислам? Ну при чем здесь ислам?! Я 20 лет общаюсь с государствами, мусульманскими государствами, у нас блестящие с ними отношения, дай бог, чтобы со всеми были, и я все больше убеждаюсь – ну какие они террористы?!" – заметил Лукашенко.

По мнению президента, стоит уважительно подходить к трепетному отношению мусульман к религии.

"И не надо их критиковать, и не надо, как это было во Франции, какие-то там, знаете, карикатуры рисовать на пророка и так далее и тому подобное, ну не любят это мусульмане, что в этом плохого. Они так трепетно относятся к этому, ну давайте мы будем уважать их. Это же элементарно", – поделился своими соображениями Лукашенко.

Учения "Запад-2017" – обычные

Лукашенко рассказал, что инициатива создать единую группировку на западных границах Союзного государства принадлежала ему. И если прежнее российское руководство "прохладно" относилось к совместным тренировкам, то "относительно военный человек" Путин инициативу белорусского коллеги поддержал.

"Поскольку Путин все-таки относительно военный человек, я ему говорил, что мы же все равно армии содержим, мы все равно их должны тренировать, и где гарантия, что у нас на западном направлении в контакте с НАТО будет все хорошо. И тогда с Путиным договорились, что поочередно (через два года) мы будем проводить вот эти "горячие" учения. (…) И, таким образом, каждый год у нас установилась давняя-давняя практика, чего вдруг возбудились сейчас. Обычные учения", – заявил Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент об учении "Запад-2017": мы не будем воевать против всего мира

Президент рассказал о письме американских конгрессменов, которые обеспокоены ситуацией в демократией в Беларуси, а также оборонными проектами Минска и Москвы.

"Пускай они, во-первых, посмотрят на демократию в западных странах (вот совсем недавно и бомбили, и травили, и слезоточивый газ, и водометы, и дубины): и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Париже, и в Германии. Ну куда уже дальше, оплот демократии", – отметил Лукашенко.

Президент также предложил обратить внимание на события, которые происходили во время и после выборов Дональда Трампа в США.

"Надо сначала туда посмотреть, на эту "демократию". По крайней мере, мы никого слезоточивым газом не травили. Но понятна их цель. Так вот, эти господа затрагивают вопрос учений, для них это какая-то опасность. Ну а для нас не опасность, что сегодня НАТО активизировалось у наших границ?" – сказал он.

Не надо нас гнобить

Лукашенко прокомментировал претензии, которые порой звучат из уст российских чиновников, что Беларусь незаконно реэкспортирует в РФ санкционные продукты. По мнению белорусского президента, эти упреки несостоятельны. Об этом, в том числе, шла речь на недавней встрече глав союзных государств в Санкт Петербурге.

"Я ему (Путину – Sputnik) показал, кто наживается на этой санкционке (за что нам всегда говорят "вот польские яблоки", "вот немецкое мясо или голландское"). Да господь с вами, вы разберитесь, кто это везет и что в этой ситуации можем сделать мы. На территорию Беларуси можно завезти продукцию любого государства. Любого! Так это же делают не белорусы, как оказалось, а делают бандиты с большой дороги, российские бандиты. И я ему раскрыл карты", – рассказал подробности питерских переговоров Лукашенко.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко о санкционных товарах: не надо нас гнобить

Белорусский президент уточнил, что союзники договорились предпринять в ближайшее время ряд мер, которые позволили бы снять напряжение в вопросе поставок белорусской продукции в РФ.

"Но только нас, говорю, не надо гнобить, если там у вас члены правительства владеют огромными латифундиями и тоже занимаются сельским хозяйством, а чтобы конкуренции было меньше, начинают гнобить белорусов. Это не получится, мы вынуждены будем отвечать на это адекватно", – заявил Лукашенко.

Россия к Союзному государству не готова

По мнению президента, на сегодня у России и Беларуси нет той ситуации, которая подтолкнула бы союзников к созданию полноценного Союзного государства со всеми необходимыми атрибутами – общей конституцией, общей валютой, общими органами управления и так далее.

Нет у союзников и готовности отказаться от существующего статус-кво. Причем в большей степени к более тесным отношениям не готова, по словам Лукашенко, российская власть.

"Мы сегодня к этому не готовы, и не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство", – отметил белорусский лидер.

Тем не менее потенциал для развития отношений и углубления сотрудничества, по мнению главы белорусского государства, есть. По его словам, теперь надо "на экономику посмотреть" и не создавать препятствий во взаимной торговле и других ограничений, выстроить равные условия хозяйствования.

"Ну и согласитесь, какие здесь равные условия, если мы в пять раз получаем, предприятия наши, природный газ дороже, чем Россия?!" – подчеркнул глава государства

СНГ, ОДКБ, ЕАЭС

По мнению Лукашенко, СНГ и ОДКБ остаются важными и полезными проектами. В частности, для придания большего интереса к площадке СНГ был подписан Договор о зоне свободной торговли. В перспективе может появиться аналогичный договор о свободном передвижении услуг.

"Вместе мы увидели опасность, допустим, кибератак (это самое опасное сегодня). Мы начинаем вести информационное противоборство, потому что нас атакуют постоянно информационно. Да и у нас проблем хватает, мы друг на друга порой наскакиваем в информационном поле, а это не что иное, как информационное противоборство, которое может привести к войне. То есть появились новые виды угроз, мы это вместе видим и вместе начинаем реагировать. Это тоже благодаря ОДКБ", — заметил Лукашенко, говоря о пользе ОДКБ.



© Фото: © Пресс-служба правительства Кыргызстана / Сабыр Аильчиев Лукашенко об интеграции в СНГ: выгода должна быть, но не за счет соседа

Чуть меньшую эффективность демонстрирует в настоящее время, по мнению президента, ЕАЭС. Это связано с тем, что Россия – самый крупный участник Союза – в последнее время испытывает проблемы в экономике. Это потянуло за собой и остальных партнеров.

"Вместо того, чтобы вместе выбираться из этой ситуации, это касается прежде всего главного нашего союзника России, мы начали предпринимать действия для того, чтобы как-то в одиночку выбраться из этой ситуации", — сказал Лукашенко.

По его мнению, Беларусь, Россия и Казахстан должны сообща бороться с кризисной ситуацией, а не предпринимать несогласованные действия по закрытию своих рынков