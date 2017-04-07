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Лукашенко направил соболезнование Королю Швеции

08.04.2017 14:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Королю Швеции Карлу XVI Густаву, родным и близким погибших при теракте в Стокгольме, сообщили Sputnik в субботу в пресс-службе главы государства.

В минувшую пятницу в центре Стокгольма машина на высокой скорости начала сбивать людей. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра.

В результате теракта погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

"С болью и печалью в Республике Беларусь восприняли сообщение о человеческих жертвах в результате умышленного наезда грузовика на людей в центре Стокгольма", — сказано в соболезновании.

Белорусский лидер выразил искренние слова поддержки всему народу Швеции, а также пожелал быстрого выздоровления потерпевшим.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер выразил искренние слова поддержки всему народу Швеции, а также пожелал быстрого выздоровления потерпевшим во время теракта.

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