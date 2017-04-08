МИНСК, 8 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр выразил соболезнования королю Швеции Карлу XVI Густаву, родным и близким погибших при теракте в Стокгольме, где погибли 4 человека, сообщили Sputnik в субботу в пресс-службе главы государства.

В пятницу в центре Стокгольма грузовик на высокой скорости въехал в толпу людей, 4 человека погибли, 15 пострадали. Правоохранительные органы Швеции квалифицировали данное преступление как теракт и сообщили о задержании двух человек.

"С болью и печалью в Беларуси восприняли сообщение о человеческих жертвах в результате умышленного наезда грузовика на людей в центре Стокгольма", — сказано в соболезновании.

Президент выразил искренние слова поддержки всему народу Швеции, а также пожелал быстрого выздоровления потерпевшим.

В результате наезда грузовика погибли четыре человека, получили травмы разной степени тяжести 15 человек. В больнице находятся 10 человек. Шесть из них, среди которых один ребенок, находятся в больнице с легкими травмами, состояние четырех других врачи оценивают как тяжелое.

Мужчина, задержанный по подозрению в совершении теракта в Стокгольме, 39-летний гражданин Узбекистана, заявил в субботу глава полицейского управления Швеции Дан Элиассон, слова которого приводят шведские СМИ.