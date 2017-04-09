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Лукашенко: правоохранителям Китая и Беларуси нужно теснее сотрудничать

10.04.2017 11:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за более тесное сотрудничество правоохранительных ведомств Беларуси и Китая.

Лукашенко: правоохранителям Китая и Беларуси нужно теснее сотрудничать
© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь и Китай собираются подписать соглашения о миграции

В понедельник глава государства встретился с членом Госсовета КНР, министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского президента.

Глава государства назвал знаковым этот визит, подчеркивающий высокий уровень сотрудничества между двумя странами. 

"Времена изменились, мир стал очень тесным, преступность — интернациональной. Поэтому перед нами очень большие задачи, которые мы должны решать вместе", — сказал Лукашенко.

Лукашенко: правоохранителям Китая и Беларуси нужно теснее сотрудничатьГомель" title="Колонна китайских рабочих движется из Добруша в Гомель" class="">
© Фото: сообщество ВКонтакте "Это Гомель, детка"
В Добруше бастуют китайские рабочие

Президент пояснил важность налаживания контактов в правоохранительной деятельности с учетом изменившихся современных реалий и новыми мировыми вызовами.

"Идет серьезный переток людей: белорусы едут в Китай, китайские граждане — в Беларусь. Мы строим много совместных предприятий в Китае, и здесь, в Беларуси, работает много граждан из Китая. Естественно, что со всеми положительными и негативными тенденциями в наших странах идет переток проблем. Поэтому возникает необходимость более активной и тесной работы между правоохранительными ведомствами", — добавил он.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Белорусы едут в Китай, китайские граждане приезжают в республику, но с положительными тенденциями миграции приходят и проблемы.

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