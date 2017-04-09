МИНСК, 10 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за более тесное сотрудничество правоохранительных ведомств Беларуси и Китая.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь и Китай собираются подписать соглашения о миграции

В понедельник глава государства встретился с членом Госсовета КНР, министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского президента.

Глава государства назвал знаковым этот визит, подчеркивающий высокий уровень сотрудничества между двумя странами.

"Времена изменились, мир стал очень тесным, преступность — интернациональной. Поэтому перед нами очень большие задачи, которые мы должны решать вместе", — сказал Лукашенко.

Президент пояснил важность налаживания контактов в правоохранительной деятельности с учетом изменившихся современных реалий и новыми мировыми вызовами.

"Идет серьезный переток людей: белорусы едут в Китай, китайские граждане — в Беларусь. Мы строим много совместных предприятий в Китае, и здесь, в Беларуси, работает много граждан из Китая. Естественно, что со всеми положительными и негативными тенденциями в наших странах идет переток проблем. Поэтому возникает необходимость более активной и тесной работы между правоохранительными ведомствами", — добавил он.