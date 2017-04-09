МИНСК, 10 апр – Sputnik. Беларусь и Китай намерены активизировать сотрудничество в борьбе с преступностью, заявил президент республики Александр Лукашенко.



© REUTERS Stringer Лукашенко: правоохранителям Китая и Беларуси нужно теснее сотрудничать

В понедельник глава государства встретился с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китая, членом центрального комитета Коммунистической партии Китая Цао Цзяньмином, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

"Мы намерены активизировать наше сотрудничество по направлениям борьбы с преступностью, координации этих действий. Думаю, что для Китайской Народной Республики это также будет нужно и полезно", – сказал Лукашенко на встрече.

Президент отметил, что страны установили очень тесные отношения на уровне не только руководителей государств, но и различных ведомств. "Это касается и сотрудничества наших генеральных прокуроров. У наших прокуратур очень хорошие отношения. А если учитывать однотипные позиции и задачи, которые решают прокуратура у нас и у вас, для нас приобретает очень большое значение сотрудничество с вами, поскольку вы обладаете очень богатым и разносторонним опытом. У вас колоссальный опыт накоплен", – подчеркнул он.

Лукашенко уточнил, что сегодня преступность носит интернациональный характер.

"Мы с вами тесно сотрудничаем, идет обмен людьми. Естественно, что на фоне всего того положительного, что у нас есть, имеются и отрицательные факты. Что греха таить, есть и правонарушения. Поэтому, хотели бы мы или нет, но нам придется бороться с этими явлениями", – сказал глава государства.

Он отметил, что сейчас организованная преступность и коррупция приобретают новые, более изощренные формы. "Эти явления мутируют, если можно так сказать. А генеральные прокуроры, прокуратура у вас и у нас являются органами, координирующими деятельность правоохранителей по всем направлениям, в том числе и по данным", – добавил Лукашенко.

В свою очередь Цао Цзяньмин поблагодарил белорусского президента за возможность встретиться. "Мы очень благодарны за такой теплый и радушный прием белорусским коллегам на прекрасной белорусской земле", – сказал он. По словам Цао Цзяньмина, во время визита генпрокуратуры Беларуси и Китая договорились углублять межведомственное взаимодействие, в том числе с целью развития и расширения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, которое установлено между государствами.