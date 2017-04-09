МИНСК, 10 апр — Sputnik. Бывший председатель Госпогранкомитета Беларуси Леонид Мальцев стал проректором в профсоюзном университете МИТСО, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.



© Sputnik Андрей Александров Биографию Мальцева удалили с сайта ГПК

Мальцев возглавлял ГПК с ноября 2013 года, еще в декабре 2016 года он был отправлен в отставку по возрасту. Президент сохранил за ним право носить военную форму и знаки различия.

"С 5 апреля Леонид Мальцев назначен на должность проректора университета по инновационной и научной работе", — сообщили Sputnik в МИТСО.

Собеседники агентства не уточнили, является ли эта должность новой для вуза. Ранее на сайте МИТСО "проректора по инновационной и научной работе" не значилось.

В белорусской армии Мальцев был заместителем командующего 28-й армией, начальником Главного штаба ВС, а затем министром обороны. Экс-председатель ГПК также являлся исполняющим обязанности главы КГБ и был госсекретарем Совбеза Беларуси.

Имеет ученую степень кандидата социологических наук и доктора политических наук, является действительным членом Академии военных наук Российской Федерации.