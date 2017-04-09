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Экс-глава Госпогранкомитета Беларуси стал проректором МИТСО
10.04.2017 14:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр — Sputnik. Бывший председатель Госпогранкомитета Беларуси Леонид Мальцев стал проректором в профсоюзном университете МИТСО, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.
© Sputnik Андрей Александров
Мальцев возглавлял ГПК с ноября 2013 года, еще в декабре 2016 года он был отправлен в отставку по возрасту. Президент сохранил за ним право носить военную форму и знаки различия.
"С 5 апреля Леонид Мальцев назначен на должность проректора университета по инновационной и научной работе", — сообщили Sputnik в МИТСО.
Собеседники агентства не уточнили, является ли эта должность новой для вуза. Ранее на сайте МИТСО "проректора по инновационной и научной работе" не значилось.
В белорусской армии Мальцев был заместителем командующего 28-й армией, начальником Главного штаба ВС, а затем министром обороны. Экс-председатель ГПК также являлся исполняющим обязанности главы КГБ и был госсекретарем Совбеза Беларуси.
Имеет ученую степень кандидата социологических наук и доктора политических наук, является действительным членом Академии военных наук Российской Федерации.
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Генерал-полковник Мальцев в разные годы возглавлял Минобороны, был исполняющим обязанности руководителя КГБ и работал госсекретарем Совбеза.
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