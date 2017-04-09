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Freedom House рассказал о ситуации с демократией в Беларуси
10.04.2017 17:02 — Новости Политики | БДГ
Международная правозащитная организация Freedom House отмечает небольшое улучшение ситуации с демократией в Беларуси. Однако оценка касается только 2016 года, и к событиям начала 2017 года не относится.
В ежегодном
Согласно рейтингу, страна оценивается исходя из ряда критериев (национальное управление, избирательный процесс, гражданское общество, независимые СМИ, местное управление, независимость судов, коррупция и сводный уровень демократии). Низший уровень оценки - 7, высший - 1. Общий уровень демократии по итогам прошлого года, таким образом, составил в Беларуси 6,61: незначительный рост общего индекса связан с улучшением рейтинга в категории «национальное управление».
Улучшение оценки международной правозащитной организации связано с тем, что в минувшем году в парламент прошло два представителя оппозиции, а власти ослабили милицейский контроль.
При этом данный доклад касается лишь минувшего года:
Между тем, белорусская правозащитная организации «Вясна» опубликовала
«Вясна» сообщает, что начиная с 3 марта, в связи с массовыми выступлениями граждан тем или иным формам репрессий было подвергнуто более 900 человек, из них арестовано более 100, 25 марта в Минске прошла традиционная демонстрация «День Воли», которая была жесткого разогнана многочисленными силами милиции и спецназа, около 700 человек были задержаны, 149 из них впоследствии были привлечены к административной ответственности.
Отмечается также, что 21-22 и 24 марта стало известно о
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Международная правозащитная организация Freedom House отмечает небольшое улучшение ситуации с демократией в Беларуси. Однако оценка касается только 2016 года, и к...
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