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Freedom House рассказал о ситуации с демократией в Беларуси

10.04.2017 17:02 — Новости Политики | БДГ  
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Международная правозащитная организация Freedom House отмечает небольшое улучшение ситуации с демократией в Беларуси. Однако оценка касается только 2016 года, и к событиям начала 2017 года не относится. 

В ежегодном докладе Freedom House «Нации в транзите» Беларусь смогла суммарно по итогам 2016 года улучшить рейтинг по уровню демократии. 

Согласно рейтингу, страна оценивается исходя из ряда критериев (национальное управление, избирательный процесс, гражданское общество, независимые СМИ, местное управление, независимость судов, коррупция и сводный уровень демократии). Низший уровень оценки - 7, высший - 1. Общий уровень демократии по итогам прошлого года, таким образом, составил в Беларуси 6,61: незначительный рост общего индекса связан с улучшением рейтинга в категории «национальное управление».

Улучшение оценки международной правозащитной организации связано с тем, что в минувшем году в парламент прошло два представителя оппозиции, а власти ослабили милицейский контроль.

При этом данный доклад касается лишь минувшего года: события 2017 года, связанные с усилением давления на активистов, правозащитников и журналистов, разгоны мирных акций протеста и массовые аресты граждан будут оцениваться при формировании доклада по итогам 2017 года.

Между тем, белорусская правозащитная организации «Вясна» опубликовала отчет по ситуации с правами человека в Беларуси в марте 2017 года. Правозащитники отмечают резкое ухудшение ситуации с правами человека, «свидетельствующее о возвращении официальных властей Беларуси к политике наихудших репрессивных практик».

«Вясна» сообщает, что начиная с 3 марта, в связи с массовыми выступлениями граждан тем или иным формам репрессий было подвергнуто более 900 человек, из них арестовано более 100, 25 марта в Минске прошла традиционная демонстрация «День Воли», которая была жесткого разогнана многочисленными силами милиции и спецназа, около 700 человек были задержаны, 149 из них впоследствии были привлечены к административной ответственности.

Отмечается также, что 21-22 и 24 марта стало известно о задержании 32 граждан по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности).

 
Теги: Минск
 
 
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Международная правозащитная организация Freedom House отмечает небольшое улучшение ситуации с демократией в Беларуси. Однако оценка касается только 2016 года, и к...

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