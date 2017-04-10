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Вице-премьер Украины: никто не может требовать пустить Самойлову

11.04.2017 11:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр — Sputnik. Никто не вправе требовать от Киева допустить участницу "Евровидения-2017" от Россию Юлию Самойлову в Украину, заявил вице-премьер страны Вячеслав Кириленко.

Вице-премьер Украины: никто не может требовать пустить Самойлову
© AFP/ THOMAS KIENZLE
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Самойлова была объявлена российской конкурсанткой "Евровидения-2017", однако спустя неделю после оглашения ее кандидатуры украинские власти запретили девушке въезд на территорию Украины за выступление в Крыму в 2015-м году. По заявлениям организаторов конкурса — Европейского вещательного союза — они ведут переговоры с украинской стороной и требуют допустить до шоу всех участников.

"Никто не может требовать от нас нарушения собственного законодательства в угоду России. А это значит, что мы проведем конкурс при участии 42 стран, а не 43", — заявил украинский вице-премьер изданию "Обозреватель".

Вице-премьер добавил, что в Киеве примут "российскую делегацию на необходимом уровне, если они предложат другого участника, который не нарушал украинского законодательства".

"Я думаю, если Россия изменит решение по Самойловой, она перестанет быть Россией… Поэтому у меня лично на это надежд нет", — добавил Кириленко.

Российский "Первый канал" уже отказался от идеи заменить участника, а также объявил: даже если Самойлова не сможет попасть на "Евровидение" в этом году — она будет представлять Россию на конкурсе в следующем, вне зависимости от того, в какой стране пройдет шоу.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая. В случае недопуска к нему Самойловой это будет первым в истории случаем запрета на участие в "Евровидении" от страны-хозяйки конкурса.

 
Теги: Минск
 
 
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Замглавы украинского кабина отметил, что конкурс "Евровидение" в Киеве пройдет для 42 стран, а не 43.

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