МИНСК, 11 апр — Sputnik. Никто не вправе требовать от Киева допустить участницу "Евровидения-2017" от Россию Юлию Самойлову в Украину, заявил вице-премьер страны Вячеслав Кириленко.



© AFP/ THOMAS KIENZLE Порошенко поддержал запрет посещать Украину для Самойловой

Самойлова была объявлена российской конкурсанткой "Евровидения-2017", однако спустя неделю после оглашения ее кандидатуры украинские власти запретили девушке въезд на территорию Украины за выступление в Крыму в 2015-м году. По заявлениям организаторов конкурса — Европейского вещательного союза — они ведут переговоры с украинской стороной и требуют допустить до шоу всех участников.

"Никто не может требовать от нас нарушения собственного законодательства в угоду России. А это значит, что мы проведем конкурс при участии 42 стран, а не 43", — заявил украинский вице-премьер изданию " Обозреватель ".

Вице-премьер добавил, что в Киеве примут "российскую делегацию на необходимом уровне, если они предложат другого участника, который не нарушал украинского законодательства".

"Я думаю, если Россия изменит решение по Самойловой, она перестанет быть Россией… Поэтому у меня лично на это надежд нет", — добавил Кириленко.

Российский "Первый канал" уже отказался от идеи заменить участника, а также объявил: даже если Самойлова не сможет попасть на "Евровидение" в этом году — она будет представлять Россию на конкурсе в следующем, вне зависимости от того, в какой стране пройдет шоу.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая. В случае недопуска к нему Самойловой это будет первым в истории случаем запрета на участие в "Евровидении" от страны-хозяйки конкурса.