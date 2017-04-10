МИНСК, 11 апр — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз посетит Беларусь с 12 по 13 апреля, сообщили Sputnik во вторник в посольстве турецкой республики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил официальный визит в Минск 11 ноября минувшего года. В ходе посещения белорусской столицы он встретился с президентом Александром Лукашенко, главы государств провели переговоры, приняли участие в закрытии бизнес-форума и открыли Соборную мечеть в Минске.

Следующий высокопоставленный визит гостей из Турции в Беларуси — первого замглавы МИД.

"Первый заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз посетит Беларусь с 12 по 13 апреля 2017 года по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Беларусью", — рассказали в посольстве республики.

Предполагается, что замглавы МИД Турции проведет ряд встреч с представителями белорусских властей, а также рядом министерств и членами парламента.

Примет участие Йылдыз и в мероприятиях по поводу 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Беларусью и Турцией.