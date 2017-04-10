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Лукашенко: мир подошел к очень опасной черте
11.04.2017 15:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Мир подошел к очень опасной черте, заявил во вторник в Речице президент Беларуси Александр Лукашенко.
© Sputnik Михаил Климентьев
Президент во вторник посетил Гомельскую область, где изучил ход посевной, а также пообщался с работниками одного из местных предприятий. Среди поднятых вопросов была и тема международной политики.
Лукашенко полагает, что Россия и США не дойдут до открытого столкновения — иначе мир ожидает катастрофа, ведь в конфликт ввяжутся и прочие ядерные державы.
"Мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было", — цитирует слова Лукашенко пресс-служба главы государства.
Президент призвал лидеров ведущих стран мира сесть за стол переговоров и обсудить то, в каком мире хотят дальше жить люди, а также принять соответствующие решения.
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Белорусский лидер считает, что противостояние России и Соединенных Штатов не перейдет в фазу открытого.
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