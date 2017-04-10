МИНСК, 11 апр — Sputnik. Мир подошел к очень опасной черте, заявил во вторник в Речице президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik Михаил Климентьев Президент: США нужно ограничить свои аппетиты

Президент во вторник посетил Гомельскую область, где изучил ход посевной, а также пообщался с работниками одного из местных предприятий. Среди поднятых вопросов была и тема международной политики.

Лукашенко полагает, что Россия и США не дойдут до открытого столкновения — иначе мир ожидает катастрофа, ведь в конфликт ввяжутся и прочие ядерные державы.

"Мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было", — цитирует слова Лукашенко пресс-служба главы государства.

Президент призвал лидеров ведущих стран мира сесть за стол переговоров и обсудить то, в каком мире хотят дальше жить люди, а также принять соответствующие решения.