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Президент: США нужно ограничить свои аппетиты
11.04.2017 15:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр – Sputnik. Соединенным Штатам Америки необходимо умерить свои аппетиты, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник.
© AFP/ STRINGER
Президент США Дональд Трамп 7 апреля отдал приказ произвести ракетный
"Я когда это узнал, очень сожалел. Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики – это не тот путь. Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они – в Северной Америке прежде всего", – заявил Лукашенко во вторник.
Президент также призвал взглянуть на проблему шире. По словам белорусского лидера, Трамп был избран народом, однако политическая элита страны и парламент пытаются противостоять ему. В этих условиях американский лидер старается исполнять данные гражданам во время предвыборной кампании обещания, но реализацию этих инициатив всячески останавливают.
"Ему надо доказывать, что он может управлять страной. А там мешают, не дают – и проигрывавшие, и некоторые богатые", – отметил Лукашенко.
Президент Беларуси полагает, что Трамп таким образом решает внутриполитические вопросы и пытается понравиться людям.
Лукашенко также заявил, что прежде чем предпринимать столь серьезные действия, необходимо обстоятельно разобраться в произошедшем в сирийском Хан-Шихуне.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила о 80 жертвах атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.
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