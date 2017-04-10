МИНСК, 11 апр — Sputnik, Мария Шелудякова. В Россию прибывает Рекс Тиллерсон — впервые в статусе государственного секретаря США, и на этот раз в Москве его ожидает холодный прием, так считает руководитель агентства "Внешняя политика", программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов.

Визит Тиллерсона состоится после ракетного удара, который США нанесли по сирийскому аэродрому Шайрат, обвинив сирийские власти в химической атаке на население провинции Идлиб. Поездка главы госдепа состоится сразу после встречи глав МИД "Большой семерки". Ожидалось, что после встречи может быть принято решение о возможных новых санкциях в отношении РФ, но оно так и не состоялось.

"Если бы удара по сирийской авиабазе не было, диалог был бы совсем на другом уровне. Тиллерсона ожидает холодный прием, — заявил Сушенцов Sputnik. — Не думаю, что в обозримом будущем Россия и США смогут договориться о чем-то весомом. По сути двустороннее отношения снова отброшены назад — потеряно время, потеряны возможности договориться".

Политолог подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп сегодня использует внешнюю политику для решения внутриполитических проблем. А это очень плохая платформа для любых переговоров.

"Для администрации Трампа внешняя политика носит второстепенный характер. Главное — как обстоят дела внутри страны. Эксперты ожидали, что рано или поздно, возможно, к концу лета, станет понятно, удалось ли Трампу наладить взаимодействие с Конгрессом, чтобы продвигать свои инициативы. Тогда он смог бы подойти к вопросам внешней политики более взвешенно. Но сейчас он использует внешнюю политику как инструмент для решения проблем внутри страны", — объяснил Сушенцов.

"В случае победы Клинтон отношения России и США находились бы на стабильно негативном уровне, как при Бараке Обаме. Но ближайшие четыре года эти отношения оставались бы предсказуемыми, — отметил политолог. — Победа Трампа привнесла в них неопределенность. С одной стороны, появилась возможность обсудить разногласия, но, с другой стороны, непонятно, насколько эти переговоры могут быть успешными".

В первые месяцы после избрания Дональда Трампа двусторонние отношения фактически оказались парализованными, отметил Сушенцов. Оппозиция в Конгрессе и в судах начала использовать слухи о связях Трампа с Москвой, чтобы саботировать его президентство. Таким образом, сам президент тоже оказался парализованным по внутриполитическим причинам. В этой ситуации даже начало какой-либо дискуссии с Москвой было невозможным — политические оппоненты везде искали так называемый российский след.

"Часть команды Трампа посоветовала ему пойти на резкий разрыв с Россией, чтобы выйти из внутриполитического кризиса. Это может выглядеть как демонстрация силы. В действительности это крайне деструктивный шаг, который изначально перечеркивает то, что могло бы стать предметом переговоров между Россией и США, в том числе по Сирии", — заключил политолог.

Визит Рекса Тиллерсона в Москву состоится 11-12 апреля. Госсекретарь США обсудит с российским руководством ситуацию в Сирии. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым станет второй для Тиллерсона с момента его вступления в должность госсекретаря. До этого они встречались 16 февраля на полях совещания глав МИД стран "Большой двадцатки" в Бонне.