В среду, 12 апреля, в российском МИДе состоятся переговоры с государственным секретарем США. Рекс Тиллерсон уже пообещал занять на них жесткую позицию. А какова будет российская реакция на принципиальные установки США и где проходит пресловутая "красная линия" между странами?

Санкции — товар негодный

Мирзаян уверен, что определенное давление на Россию на этих переговорах будет оказано.



© REUTERS Kevin Lamarque Эксперт: Тиллерсона в Москве ожидает холодный прием

"Безусловно, Трамп будет много требовать. От России будут требовать "сдать" Асада, будут требовать отказаться от сотрудничества с Ираном. Российская сторона, в принципе, готова разговаривать о многом. Но Москве нужен не ультиматум, а диалог. Возможно, торг. Что могут американцы предложить взамен? Отказ от санкций, их отмена — это не товар, а инструмент шантажиста. Потому что сегодня ты отказался, завтра — снова начал конфронтацию", — отметил политолог.

По мнению эксперта, России нужны какие-то реальные дивиденды, которые потом не заберут.

"И даже если Тиллерсон не договорится о каких-то вариантах размена, программа-минимум будет выполнена. Обе стороны при личной встрече обрисуют друг другу свои "красные линии". И уже потом все будут действовать, исходя из уважения к "красным линиям" друг друга", — подчеркнул Мирзаян.

Сколько "зайцев" убил Трамп?

По мнению политолога, недавний ракетный налет на сирийский аэродром Шайрат переходом "красных линий" не являлся.

"Россия была проинформирована о налете. Российские военные и техника не попали под обстрел, аэродром не был разрушен, дальнейшие вылеты с него совершать можно. Не пострадала и боеспособная сирийская авиация", — подчеркнул эксперт.

Вообще, ракетный удар по Сирии, по мнению эксперта, послужил тому, что Трамп за один раз убил очень много "зайцев".

"Трамп показал свою крутизну собственным СМИ. Он поставил их в сложное положение, поскольку СМИ теперь вынуждены Трампа хвалить. Трамп продемонстрировал охрану американских интересов по всему миру. Он надавил на Китай, показав, что с этой державой тоже можно разговаривать с позиции силы. Ну, и естественно, Трамп отдалился от угрозы импичмента", — сказал собеседник агентства.

От США требуется немногое

По мнению эксперта, взаимопонимание и компромисс между Россией и США — вполне возможны. Более того, сфер и областей потенциального сотрудничества очень много.

"Это и борьба с терроризмом. И совместное сдерживание Китая, Ирана и стран восточной Азии на Ближнем Востоке. И создание архитектуры настоящей безопасности Европы. На самом деле, конфликтных вопросов у нас очень мало. А от американцев требуется немногое: просто прекратить вмешательство в российскую зону ответственности на постсоветском пространстве, уважая тем самым российские интересы", — отметил эксперт.

По его словам, Америке выгодно, чтобы Россия развернулась лицом к Европе и отвернулась от Китая. Если это произойдет, в будущем американцам станет легче выполнять задачу по сдерживанию восточного гиганта.