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Контактная группа по Украине соберется в среду в Минске
12.04.2017 09:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее подгрупп пройдет в среду в Минске.
Ожидается, что представители сторон вернутся к вопросу перемирия, который уже
© Sputnik Сергей Аверин
Также планируется обсуждение восстановления инфраструктуры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которая была разрушена в результате боевых действий. При этом спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе прошлого заседания заявил о необходимости создания вокруг ключевых объектов инфраструктуры безопасных территорий, в противном случае из-за обстрелов объектов жизнеобеспечения в регионе может случиться экологическая катастрофа.
На прошлой неделе в Минске состоялась встреча в "нормандском формате" на уровне советников президентов, на которой, по данным МИД Украины, помимо всего прочего, обсуждались прекращение огня, обмен пленными в Донбассе и разработка концепции "дорожной карты" по урегулированию конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около десяти тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы.
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Одной из центральных тем станет вопрос перемирия, о котором говорилось две недели назад, но оно так и не наступило.
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