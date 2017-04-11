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Контактная группа по Украине соберется в среду в Минске

12.04.2017 09:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. Очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее подгрупп пройдет в среду в Минске.

Ожидается, что представители сторон вернутся к вопросу перемирия, который уже обсуждался две недели назад, однако стрельба в зоне конфликта так и не прекратилась.

Контактная группа по Украине соберется в среду в Минске
© Sputnik Сергей Аверин
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Также планируется обсуждение восстановления инфраструктуры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которая была разрушена в результате боевых действий. При этом спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе прошлого заседания заявил о необходимости создания вокруг ключевых объектов инфраструктуры безопасных территорий, в противном случае из-за обстрелов объектов жизнеобеспечения в регионе может случиться экологическая катастрофа.

На прошлой неделе в Минске состоялась встреча в "нормандском формате" на уровне советников президентов, на которой, по данным МИД Украины, помимо всего прочего, обсуждались прекращение огня, обмен пленными в Донбассе и разработка концепции "дорожной карты" по урегулированию конфликта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы.

 
Теги: Минск
 
 
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Одной из центральных тем станет вопрос перемирия, о котором говорилось две недели назад, но оно так и не наступило.

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