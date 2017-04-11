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Лукашенко обсудил с Путиным ход выполнения питерских соглашений

12.04.2017 10:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты ими на переговорах в Санкт-Петербурге 3 апреля, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Как ранее сообщал Sputnik, в ходе переговоров в Санкт-Петербурге президенты оговорили пути разрешения нефтегазового спора, договорились о рефинансировании Россией внешнего долга Минска по ранее выданным российским кредитам, нашли пути для снятия противоречий в сфере поставок продовольствия.

"Телефонный разговор президента Беларуси с президентом Российской Федерации состоялся вечером 11 апреля. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение правительствами и ведомствами двух стран достигнутых в Санкт-Петербурге соглашений", — сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Также в центре внимания были белорусско-российское взаимодействие на интеграционных площадках, актуальные вопросы международной повестки дня, отметили в пресс-службе.

 
Теги: Минск
 
 
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Телефонный разговор между президентами состоялся вечером 11 апреля. Главы государств также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

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