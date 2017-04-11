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Макей и Климкин обсудили отношения Беларуси и Украины

12.04.2017 13:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с украинским коллегой Павлом Клинкиным продолжение политического диалога, сообщила в среду пресс-служба МИД Украины в официальном аккаунте в Twitter.

Макей находится в Варшаве с однодневным визитом, в столице Польши министр принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Вышеградской группы инициативы "Восточное партнерство". Провел Макей и двустороннюю встречу с Климкиным.

"Главы МИД Украины и Беларуси обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений и международной проблематики. Стороны отметили важность продолжения доверительного политического диалога на всех уровнях и активизации торгово-экономического сотрудничества", — сообщили в МИД Украины.

Согласно данных украинского МИД, стороны договорились проработать совместные мероприятия по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы, а также празднования 345-й годовщины со дня рождения гетмана Пилипа Орлика — помощника Ивана Мазепы, который родился на территории современной Беларуси.

Как анонсировала украинская сторона, в ближайшие недели должна состояться встреча президентов двух стран — Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Главы МИД встретились в Варшаве, где проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Вышеградской группы и "Восточного партнерства".

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