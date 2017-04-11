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Лукашенко собирается в Бишкек на Высший Евразийский экономический совет
12.04.2017 14:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 и 14 апреля совершит рабочий визит в Кыргызстан, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik Laura Sarkisyan
"В Бишкеке 14 апреля Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета", — сказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что главы государств собираются обсудить, как реализуются основные направления международной деятельности ЕАЭС, ориентиры макроэкономической политики на ближайшие годы. По информации пресс-службы, особое внимание президенты уделят экономическому сотрудничеству с третьими странами.
"По итогам заседания ожидается подписание ряда международных документов", — сказали собеседники Sputnik.
В пятницу Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав стран — членов ОДКБ, на которой будет обсуждаться обстановка в сфере безопасности, вызовы и угрозы государствам, а также пути противодействия им.
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Белорусский лидер в столице Кыргызстана также примет участие в неформальной встрече глав государств – членов ОДКБ.
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