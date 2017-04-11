МИНСК, 12 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 и 14 апреля совершит рабочий визит в Кыргызстан, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik Laura Sarkisyan Лукашенко о пользе ОДКБ: знания, оружие и противодействие новым угрозам

"В Бишкеке 14 апреля Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета", — сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что главы государств собираются обсудить, как реализуются основные направления международной деятельности ЕАЭС, ориентиры макроэкономической политики на ближайшие годы. По информации пресс-службы, особое внимание президенты уделят экономическому сотрудничеству с третьими странами.

"По итогам заседания ожидается подписание ряда международных документов", — сказали собеседники Sputnik.

В пятницу Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав стран — членов ОДКБ, на которой будет обсуждаться обстановка в сфере безопасности, вызовы и угрозы государствам, а также пути противодействия им.