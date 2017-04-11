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Лукашенко собирается в Бишкек на Высший Евразийский экономический совет

12.04.2017 14:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 и 14 апреля совершит рабочий визит в Кыргызстан, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко собирается в Бишкек на Высший Евразийский экономический совет
© Sputnik Laura Sarkisyan
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"В Бишкеке 14 апреля Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета", — сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что главы государств собираются обсудить, как реализуются основные направления международной деятельности ЕАЭС, ориентиры макроэкономической политики на ближайшие годы. По информации пресс-службы, особое внимание президенты уделят экономическому сотрудничеству с третьими странами.

"По итогам заседания ожидается подписание ряда международных документов", — сказали собеседники Sputnik.

В пятницу Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав стран — членов ОДКБ, на которой будет обсуждаться обстановка в сфере безопасности, вызовы и угрозы государствам, а также пути противодействия им.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер в столице Кыргызстана также примет участие в неформальной встрече глав государств – членов ОДКБ.

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