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МИД: вопрос визита европарламентариев на БелАЭС прорабатывается

12.04.2017 16:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. МИД Беларуси приступил к проработке визита группы депутатов Европарламента, намеревавшихся посетить Беларусь для ознакомления с ходом строительства Белорусской АЭС. Но они поспешили рассказать журналистам, что им уже отказали.

МИД: вопрос визита европарламентариев на БелАЭС прорабатывается
© Фото: БелАЭС
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В ряде белорусских СМИ появилась информация об отказе белорусской стороны принять четверых депутатов Европарламента. Пятрас Ауштрявичюс, Альгирдас Саударгас, Бронис Ропе и Ребекка Харм планировали познакомится с ходом атомной стройки в белорусском Островце. 

"Мы действительно получили просьбу группы европарламентариев об оказании содействия в подготовке визита в Беларусь", — сообщил в среду начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. Информбюро Европарламента процитировало коллективную позицию четверых евродепутатов, которые заявили, что "разочарованы тем, что визит был отложен, но готовы в любое время приехать в Минск и Островец, если власти изъявят желание встретиться и посодействовать посещению стройплощадки".

По его словам, европарламентарии запросили встречи в Палате представителей Национального собрания, в Министерстве энергетики.

"Также была высказана просьба об организации поездки в Островец и посещении площадки строительства. МИД приступил к проработке этого вопроса при том понимании, что подобные визиты спонтанно не готовятся", — констатировал Мирончик.

Придание огласке деталей рабочих переговоров по организации визита до завершения консультаций белорусское внешнеполитическое ведомство расценило как отказ от сотрудничества. А публичную интерпретацию встречных предложений в МИД Беларуси считают неуместной.

"Такие действия депутатов Европейского парламента дают повод для сомнений в искренности их намерений и готовности к конструктивному и уважительному диалогу с белорусской стороной", — заявил пресс-секретарь МИД.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусское внешнеполитическое ведомство раскритиковало действия депутатов Европарламента, которые придали публичной огласке детали рабочих переговоров по...

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