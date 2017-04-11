МИНСК, 12 апр – Sputnik. Таможенный кодекс ЕАЭС, подписанный президентом Беларуси Александром Лукашенко, входит в пакет документов по евразийской интеграции, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik Максим Блинов Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

О подписании ТК ЕАЭС стало известно днем 12 апреля: об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии, а затем данную информацию подтвердила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

"Президент Александр Лукашенко подписал пакет документов, касающихся развития евразийской интеграции, он включает в себя договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, нормы которого направлены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и рост объемов торговли между Евразийским экономическим союзом и мировым сообществом", – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что данные документы касаются также международной деятельности, в том числе начала переговоров введении режима свободной торговли с Египтом, Сингапуром, Ираном и Индией.

"Принятие названного пакета документов позволит Беларуси системно отстаивать свои подходы по проблемным вопросам функционирования ЕАЭС", – уточнили собеседники Sputnik.

Беларусь, в отличие от входящих в ЕАЭС России, Кыргызстана, Армении и Казахстана, не стала подписывать ТК в декабре 2016 года, поскольку президента республики не было на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходившего в Санкт-Петербурге. Тогда Лукашенко поручил белорусским ведомствам изучить, как повлияет кодекс на экономические интересы страны.