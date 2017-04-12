МИНСК, 12 апр – Sputnik. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины подтвердила, что режим прекращения огня в Донбассе должен действовать до пасхальных праздников, заявил в среду спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик.



© Sputnik Сергей Аверин ОБСЕ о перемирии в Донбассе: положение ухудшилось

"Важное место продолжают занимать вопросы безопасности, в том числе полного соблюдения режима прекращения огня и реализации соглашения по отводу тяжелого вооружения, а также вопросы разведения сил и средств (конфликтующих сторон – Sputnik), защиты важных объектов инфраструктуры", –сказал Сайдик.

По его словам, в связи с приближающейся Пасхой "жители восточной Украины должны иметь возможность спокойно и безопасно посещать церкви, кладбища".

Дипломат напомнил, что на прошлой встрече в Минске контактная группа и представители самопровозглашенных республик договорились о полном соблюдении режима прекращения огня с 1 апреля. "К сожалению, несмотря на временное улучшение ситуации в зоне конфликта, положение остается далеко не удовлетворительным", – подчеркнул Сайдик.

Как отметил спецпредставитель ОБСЕ, в среду представители контактной группы и самопровозглашенных республик сделали заявление, что в преддверии пасхальных праздников они "поддерживают свою приверженность решению от 29 марта о выполнении ранее принятых обязательств по полному соблюдению режима прекращения огня". Дипломат выразил надежду, что в предстоящие праздники это решение будет соблюдаться вдоль линии соприкосновения.

По его словам, переговорщики также поддержали идею создания международной экспертной группы, которая займется вопросами экологического мониторинга в Донбассе, в частности, в связи с подтоплением шахт.

"Должное внимание было уделено экологическим рискам в связи с подтоплением угольных шахт. Была поддержана идея создания международной группы экспертов", – сказал дипломат.

Представитель ОБСЕ также заявил, что следующее заседание контактной группы в Минске состоится 26 апреля.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.