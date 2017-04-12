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Президенты Беларуси и Италии обменялись поздравительными телеграммами

13.04.2017 08:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр – Sputnik. Президенты Беларуси и Италии Александр Лукашенко и Серджио Маттарелла обменялись поздравительными посланиями в связи с 25-летием установления дипломатических отношений, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе главы государства.

Президенты Беларуси и Италии обменялись поздравительными телеграммами
© Фото: Belgian Monarchy
Лукашенко и король Бельгии обменялись поздравлениями

"Нашими странами пройден большой путь, во время которого установлены прочные дружественные связи. Сегодня Беларусь – надежный и предсказуемый партнер Италии", – говорится в телеграмме Лукашенко.

Белорусский лидер также поблагодарил Италию за оздоровление в этой стране более полумиллиона белорусских детей из регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. "Такое сотрудничество – это не только беспрецедентный образец солидарности итальянского народа, но и основа для дальнейшего развития тесных отношений", – отметил президент.

Глава государства также подчеркнул, что Италия – один лидеров по количеству совместных и зарубежных предприятий в Беларуси, и республика будет рада  участвовать в новых масштабных проектах с флагманами итальянской экономики.

В свою очередь итальянский президент отметил, что дружба между двумя народами позволила углубить диалог между Римом и Минском, а также преодолеть отдельные разногласия. непростые моменты и достигать все больших высот. "Соединившие нас узы дружбы позволяют вести конструктивный диалог как на политические темы, так и по вопросам экономического, культурного и научно-технического характера", – говорится в телеграмме Маттареллы.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отдельно поблагодарил своего итальянского коллегу за оздоровление более 500 тысяч белорусских детей из регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

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