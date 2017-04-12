США решает внутренние вопросы за счет агрессивной внешней политики, но Трамп не очень-то и виноват, заявил в Речице Александр Лукашенко. Резкой эту критику в сравнению с прошлыми годами не назовешь, но белорусский официальный лидер пытался сказать приятные Путину вещи, считают эксперты.

Американские корабли в ночь с 6 на 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии. 59 ракет «Томагавк» были выпущены по авиабазе «Шайрат» сирийских правительственных сил в районе города Хомс. Именно с этой авиабазы 4 апреля сирийская авиация нанесла удар по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно с применением химического оружия. В результате той атаки погибли десятки мирных жителей, включая детей. Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар США по Сирии агрессией против суверенного государства.

США нужно умерить аппетиты

Государствам непозволительно решать внутренние вопросы за счет агрессивной внешней политики, прокомментировал ракетные удары США по сирийским военным объектам Александр Лукашенко.

«Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики — это не тот путь, — подчеркнул Лукашенко. — Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками мир не может перевернуть или управлять всем миром». Белорусский официальный лидер предложил Соединенным Штатам «ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы», он считает, что интересы США — прежде всего, в Северной Америке.

С другой стороны, «газовая атака на население (если она была)» стала причиной для ракетных ударов США. Лукашенко посоветовал сначала обстоятельно разобраться в ситуации, Беларусь даже готова отправить своих специалистов для участия в расследовании. Пример поведения в такой ситуации, считает Лукашенко, нужно брать с Китая.

Трамп не виноват?

Другая ситуация сложилась с президентом США Дональдом Трампом. Если коротко, то Лукашенко считает, что Трамп не виноват: он был избран народом президентом США, однако политическая элита страны и парламент пытаются противостоять ему. В этих условиях американский лидер старается исполнять данные гражданам во время предвыборной кампании обещания, но ему мешают.

«Ему надо доказывать, что он что-то может управлять страной. А там мешают, не дают — и проигрывавшие, и некоторые богатенькие. Сложилась внутриполитическая обстановка ненормальная, и президенту нужно доказывать, что он этим всем управляет», — обратил внимание Александр Лукашенко.

В такой ситуации, как считает официальный лидер Беларуси, «нажимают кнопку», чтобы понравиться людям, и вот «59 этих крылатых ракет… разбомбил этот аэродром».

Россия и Америка

Трудовому коллективу ОАО «Речицадрев» неожиданно посчастливилось услышать неожиданно много заявлений о внешней политике. В том числе и о состоянии дел между Россией и США.

Эти две ядерные страны не дойдут до открытого столкновения, считает Лукашенко, иначе мир ожидает катастрофа, потому что в эту войну ввяжутся и остальные страны, обладающие ядерным оружием.

«Мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было», — цитирует белорусского официального лидера БелТА.

Лукашенко предложил главам стран взять «головы в руки», «сесть и обсудить, в каком мире мы хотим жить». «Никому из нас война не нужна. Мы свое счастье должны добыть праведным трудом», — заключил Лукашенко.

Критики не было

Слова Лукашенко — это не резкая критика, а «попытка «отмазать» коллегу от упреков со стороны России, попытка сохранить отношения с США», прокомментировал БДГ заявления Лукашенко политолог-международник Андрей Федоров.

В подтверждение своих слов он предложил вспомнить критику 10-20-летней давности. «Это не критика, а поглаживание против шерстки», — заключил эксперт.

Приятные Путину слова

«Это заявление Александр Лукашенко сделал накануне поездки нового американского госсекретаря Рекса Тиллерсона. Более того, это заявление прозвучало раньше, чем интервью Владимира Путина на аналогичную тему, в котором российский президент впервые критиковал позицию Трампа и говорил, что российско-американские отношения деградировали ниже уровня, чем при руководстве страной Бараком Обамой», — сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

Эксперт подчеркнул, что «Лукашенко сказал вещи, приятные Путину». «Но при этом уровень критики в отношении США не перешел «красную черту» и, скорее всего, никак не повлияет на белорусско-американские отношения», — заключил политический обозреватель.