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Высший Евразийский экономический совет: Лукашенко прилетел в Бишкек

13.04.2017 21:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр — Sputnik. Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко прибыл в международный аэропорт Манас в Бишкеке, у трапа белорусского лидера встречал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Высший Евразийский экономический совет: Лукашенко прилетел в Бишкек
© Sputnik/
Высший Евразийский экономический совет: к встрече лидеров все готово

14 апреля Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Будут рассмотрены вопросы макроэкономики, свободного движения капитала и принципы международного сотрудничества с третьими странами.

Накануне глава государства подписал Таможенный кодекс ЕАЭС. Эксперты в Кыргызстане, Армении и Беларуси поприветствовали данное решение, которое направлено на расширение зон свободной торговли как со странами евразийского объединения, так и дальнего зарубежья.

Также завтра в столице Кыргызстана пройдет неформальный саммит ОДКБ, на котором будет обсуждаться обстановка в сфере безопасности, вызовы и угрозы государствам, а также пути противодействия им.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе встреч на высшем уровне будут, в частности, рассмотрены макроэкономические вопросы, а также сотрудничество с третьими странами.

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