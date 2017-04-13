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Высший Евразийский экономический совет: Лукашенко прилетел в Бишкек
13.04.2017 21:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко прибыл в международный аэропорт Манас в Бишкеке, у трапа белорусского лидера встречал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
14 апреля Лукашенко примет участие в
Накануне глава государства подписал Таможенный кодекс ЕАЭС. Эксперты в Кыргызстане, Армении и Беларуси поприветствовали данное решение, которое направлено на расширение зон свободной торговли как со странами евразийского объединения, так и дальнего зарубежья.
Также завтра в столице Кыргызстана пройдет неформальный саммит ОДКБ, на котором будет обсуждаться обстановка в сфере безопасности, вызовы и угрозы государствам, а также пути противодействия им.
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В ходе встреч на высшем уровне будут, в частности, рассмотрены макроэкономические вопросы, а также сотрудничество с третьими странами.
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