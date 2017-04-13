МИНСК, 13 апр — Sputnik. Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко прибыл в международный аэропорт Манас в Бишкеке, у трапа белорусского лидера встречал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

14 апреля Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета . Будут рассмотрены вопросы макроэкономики, свободного движения капитала и принципы международного сотрудничества с третьими странами.

Накануне глава государства подписал Таможенный кодекс ЕАЭС. Эксперты в Кыргызстане, Армении и Беларуси поприветствовали данное решение, которое направлено на расширение зон свободной торговли как со странами евразийского объединения, так и дальнего зарубежья.

Также завтра в столице Кыргызстана пройдет неформальный саммит ОДКБ, на котором будет обсуждаться обстановка в сфере безопасности, вызовы и угрозы государствам, а также пути противодействия им.