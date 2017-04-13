МИНСК, 14 апр — Sputnik. Европейский вещательный союз (EBU) осуждает поведение Украины в отношении российской конкурсантки " Евровидения ", которое привело к отказу РФ от участия в популярном конкурсе, сообщили Sputnik в пресс-службе союза.

Украина ввела запрет на въезд в страну российской певице Юлии Самойловой после того, как ее объявили конкурсанткой "Евровидения" от РФ. Поводом для такого запрета стало выступление певицы в Крыму еще в 2015 году. Как стало известно 14 апреля, из-за сложившейся ситуации российский "Первый канал" отказался от участия в конкурсе.

ЕВС осуждает

"К сожалению, оба предложения (транслировать выступление Самойловой или заменить конкурсанта — Sputnik) были отклонены "Первым каналом". Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе "Евровидение". Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году и сделали все возможное для достижения этого", — отметили в ЕВС.

По словам председателя наблюдательного совета "Евровидения" Франка-Дитера Фрейлинга, EBU "решительно осуждает решение украинских властей" ввести запрет на въезд Юлии Самойловой.

"…поскольку мы считаем, что оно полностью подрывает целостность и неполитический характер песенного конкурса "Евровидение" и его миссию объединять все народы посредством дружеского соревнования", — заявил Фрейлинг.

Как было известно ранее, за такое поведение Украина может нарваться на санкции в отношении ЕВС. Однако конкурса ее лишать союз не планирует.

Что будет дальше с "Евровидением" и Самойловой

Эксперты отмечают, что из-за вынужденного отказа России от участия в конкурсе "Евровидение" несет значительные имиджевые и финансовые потери — РФ считается крупной площадкой, а теперь в стране не будет трансляции конкурса, ее взнос за участие ЕВС также вернет.

Ситуация с Юлией Самойловой ясна: российские вещатели уже заявляли о том, что в следующем году вне зависимости от страны — хозяйки конкурса представлять РФ на "Евровидении" будет именно она.

В самом "Евровидении-2017" на данный момент осталось 42 страны-участницы, однако ряд стран могут бойкотировать конкурс из-за ситуации вокруг Самойловой. Ранее ни одна страна — хозяйка "Евровидения" не позволяла себе ограничивать допуск на конкурс представителей каких-либо государств.