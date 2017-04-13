Беларусь погасила долг за газ, Алексадр Лукашенко подписал документы о евразийской интеграции, Россия пообещала кредит и вернуть на свой рынок некоторые белорусские продукты. Эксперты не спешат говорить о потеплении в отношении двух стран, скорее, видят приметы перемирия.

Газ и нефть

Беларусь полностью погасила задолженность перед «Газпромом» в 726,2 млн долларов за поставки российского газа в 2016-2017 годах.

Беларусь и Россия пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти, заявил ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, решения «в целом понятны и прозрачны».

Беларусь и РФ подписали четыре протокола, регулирующие взаимоотношения в нефтегазовой сфере, а соглашение по поставкам газа «Газпром» и Беларусь подпишут в ближайшее время.

Евразийская интеграция

Белорусская сторона, медлившая с подписанием Таможенного кодекса ЕАЭС, 12 апреля все же приняла документ . Сначала сообщила об этом Россия.

Позднее информацию подтвердили и в пресс-службе президент Беларуси. Оказалось, что Александр Лукашенко подписал весь пакет документов , касающихся развития евразийской интеграции.

Этот пакет включает в себя договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, подписанные документы касаются международной деятельности, включая начало переговоров о свободной торговле с Ираном, Индией, Сингапуром, Египтом. Кроме того, это вопросы единого таможенного регулирования в ЕАЭС, координации транспортной политики, цифровой повестки дня, общих финансового и электроэнергетического рынков, торговли услугами.

«В целом принятие названного пакета документов позволит Республике Беларусь системно отстаивать свои подходы по проблемным вопросам функционирования Евразийского экономического союза», — заявили в пресс-службе.

Новый кредит

10 апреля, как известно, Россия заявила, что может выделить Беларуси кредит на сумму около 1 млрд долларов, а также давно обещанные транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

По словам руководителя Министерства финансов России Антона Силуанова, межгосударственный кредит будет направлен на поддержание бюджета, платежного баланса Республики Беларусь. Он уточнил, что речь идет о сумме до одного миллиарда рублей.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб отметил , что сложно оценивать «хорошие условия», ничего о них не зная. Однако в любом случае, уверен эксперт, – российский кредит будет дороже, чем кредит МВФ.

Продукты

Россельхознадзор 14 апреля может объявить о возобновлении поставок с ряда белорусских предприятий-производителей продукции животного происхождения.

Впрочем не все так радужно именно в этом направлении. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предлагает возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси за уклонение от сотрудничества с Россельхознадзором по выявлению санкционных продуктов. Ранее в отношении его самого Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело за то, что он якобы лоббирует интересы российских производителей.

А еще Данкверт перестал есть белорусский творог.

Компромисс и перемирие, но не потепление

«Говорить потепление тут не очень уместно, нет каких-то братских чувств. Просто стороны пришли к компромиссу», — сказал БДГ политический обозреватель Александр Класковский.

Кое-что официальный Минск, по мнению эксперта, получил: будут, по-видимому, восстановлены поставки нефти, со следующего года будет скидка на газ, кредиты. «Власти Беларуси постоянно пытаются получить уступки от российской стороны, стремятся получать побольше, отдавать поменьше», — пояснил Класковский.

По его словам, Россия на этот раз прописала в документах гарантии того, что с белорусской стороны «не будет выбриков», и официальный Минск будет строго придерживаться достигнутых договоренностей.

Есть ряд причин для того, чтобы подобреть к Беларуси, и у Путина. «На носу саммит ЕАЭС. Конечно, то, что Лукашенко «подвесил» подписание Таможенного кодекса ЕАЭС, дергало Москву. Нужно было получить доказательства, что евразийская интеграция не тормозится», — отметил эксперт.

Кроме того, Москве нужен союзник, скоро будут учения «Запад-2017», во время которых президенты всегда встречались, а делать это во время конфликта как бы не с руки.

«Путин, очевидно, начал очередную президентскую кампанию. И более спокойный политический фон отношений с Беларусью будет кстати», — добавил Александр Класковский.

Эксперт напомнил, что до сих пор в рамках ЕАЭС существует множество изъятий, общий рынок энергоносителей появится только в 2025 году, а до этого времени «останется почва для споров о цене на газ, на нефть, Беларусь будет бороться за более низкие цены, трактовать подписанные документы».

«Это очередное перемирие заклятых союзников», — заключил Класковский.