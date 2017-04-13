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Москва-Минск: перемирие заклятых союзников будет кстати
14.04.2017 04:39 — Новости Политики | БДГ
Беларусь погасила долг за газ, Алексадр Лукашенко подписал документы о евразийской интеграции, Россия пообещала кредит и вернуть на свой рынок некоторые белорусские продукты. Эксперты не спешат говорить о потеплении в отношении двух стран, скорее, видят приметы перемирия.
Газ и нефть
Беларусь полностью
Беларусь и Россия пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти,
Беларусь и РФ подписали четыре протокола, регулирующие взаимоотношения в нефтегазовой сфере, а соглашение по поставкам газа «Газпром» и Беларусь подпишут в ближайшее время.
Евразийская интеграция
Белорусская сторона, медлившая с подписанием Таможенного кодекса ЕАЭС, 12 апреля все же
Позднее информацию подтвердили и в пресс-службе президент Беларуси. Оказалось, что Александр Лукашенко
Этот пакет включает в себя договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, подписанные документы касаются международной деятельности, включая начало переговоров о свободной торговле с Ираном, Индией, Сингапуром, Египтом. Кроме того, это вопросы единого таможенного регулирования в ЕАЭС, координации транспортной политики, цифровой повестки дня, общих финансового и электроэнергетического рынков, торговли услугами.
«В целом принятие названного пакета документов позволит Республике Беларусь системно отстаивать свои подходы по проблемным вопросам функционирования Евразийского экономического союза», — заявили в пресс-службе.
Новый кредит
10 апреля, как известно, Россия заявила, что
По словам руководителя Министерства финансов России Антона Силуанова, межгосударственный кредит будет направлен на поддержание бюджета, платежного баланса Республики Беларусь. Он уточнил, что речь идет о сумме до одного миллиарда рублей.
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб
Продукты
Россельхознадзор 14 апреля
Впрочем не все так радужно именно в этом направлении. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт
А еще Данкверт перестал есть белорусский творог.
Компромисс и перемирие, но не потепление
«Говорить потепление тут не очень уместно, нет каких-то братских чувств. Просто стороны пришли к компромиссу», — сказал БДГ политический обозреватель Александр Класковский.
Кое-что официальный Минск, по мнению эксперта, получил: будут, по-видимому, восстановлены поставки нефти, со следующего года будет скидка на газ, кредиты. «Власти Беларуси постоянно пытаются получить уступки от российской стороны, стремятся получать побольше, отдавать поменьше», — пояснил Класковский.
По его словам, Россия на этот раз прописала в документах гарантии того, что с белорусской стороны «не будет выбриков», и официальный Минск будет строго придерживаться достигнутых договоренностей.
Есть ряд причин для того, чтобы подобреть к Беларуси, и у Путина. «На носу саммит ЕАЭС. Конечно, то, что Лукашенко «подвесил» подписание Таможенного кодекса ЕАЭС, дергало Москву. Нужно было получить доказательства, что евразийская интеграция не тормозится», — отметил эксперт.
Кроме того, Москве нужен союзник, скоро будут учения «Запад-2017», во время которых президенты всегда встречались, а делать это во время конфликта как бы не с руки.
«Путин, очевидно, начал очередную президентскую кампанию. И более спокойный политический фон отношений с Беларусью будет кстати», — добавил Александр Класковский.
Эксперт напомнил, что до сих пор в рамках ЕАЭС существует множество изъятий, общий рынок энергоносителей появится только в 2025 году, а до этого времени «останется почва для споров о цене на газ, на нефть, Беларусь будет бороться за более низкие цены, трактовать подписанные документы».
«Это очередное перемирие заклятых союзников», — заключил Класковский.
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Беларусь погасила долг за газ, Алексадр Лукашенко подписал документы о евразийской интеграции, Россия пообещала кредит и вернуть на свой рынок некоторые...
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