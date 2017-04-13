МИНСК, 14 апр — Sputnik. Вопросы экономики и безопасности в регионе обсуждают в пятницу в Бишкеке главы государств, входящих в Евразийский экономический совет и ОДКБ.

Во встречах принимают участие президенты шести стран — Беларуси, России, Казахстана, Армении, Молдовы и Кыргызстана.

Белорусский интерес

Предполагается, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу главы государств-участниц ЕАЭС обсудят вопросы макроэкономики, свободного движения капитала и принципы международного сотрудничества с третьими странами.

До последнего времени белорусская сторона отмечала, что в ЕАЭС сохраняются неравные цены и условия для государств-членов. Об этом в частности говорил Александр Лукашенко во время "Большого разговора с президентом" в феврале в 2017 года. Он тогда заявил, что Таможенный кодекс ЕАЭС не отвечает интересам Беларуси, и что за годы членства в ЕАЭС товарооборот Беларуси с членами Союза упал на 60%.

Однако за несколько дней до саммита в Бишкеке стало известно, что Беларусь подписала документ. Когда и при каких обстоятельствах состоялось это подписание остается неизвестным. В пресс-службе главы белорусского государства лишь подчеркнули, что вместе с Таможенным кодексом был подписан целый пакет документов, который "позволит Беларуси системно отстаивать свои подходы по проблемным вопросам функционирования ЕАЭС".

Лукашенко прибыл в Бишкек еще накануне вечером. Белорусского президента встречали премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и почетный караул. Утром в пятницу белорусский лидер уже провел рабочую встречу президентом Молдовы Игорем Додоном.

Молдова хочет в ЕАЭС

Беларусь и Молдова не очень активно развивала экономические отношения в последнее время, хотя потенциал для сотрудничества, напомнил во время встречи с молдавским коллегой Лукашенко. Тем более, что несмотря на существующие сложности партнерам удалось сохранить "положительную динамику".

"Вы человек новой формации, но абсолютно тех же взглядов и той политики, которой мы в Беларуси придерживаемся. Поэтому я думаю, что, несмотря на проблемы, мы сможем продвинуть наши отношения. У нас принцип один: можем сделать что-то для своих друзей, родных людей — сделаем. Если будет желание двигаться навстречу (экономика нас все равно к этому подтолкнет), мы с вами сделаем немало и для Молдовы, и для Беларуси", — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Молдова пока не является участником ЕАЭС, но ходатайствует о предоставлении статуса государства — наблюдателя при Союзе. Предполагается, что вопрос предоставления статуса будет рассмотрен в ходе сегодняшнего заседания ВЕЭАС.

Вопросы в рамках ОДКБ

В программе Высшего совета ЕАЭС, помимо собственно обстоятельного разговора об экономических проблемах запланированы совместное фотографирование глав стран — участниц, подписание итоговых документов и официальный прием в честь участников заседания. После этого президенты соберутся на неформальную встреча глав государств — членов ОДКБ

На этой встрече партнеры планируют обсудить проблемы безопасности в регионе, актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместного противодействия им.

Предполагается, что итоги сегодняшних переговоров в Бишкеке станут известны после 16 часов.