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Human Rights Watch о Беларуси: тотальное наступление на свободу мирных собраний

14.04.2017 16:11 — Новости Политики | БДГ  
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Международная правозащитная организация Human Rights Watch осуждает действия белорусских властей по подавлению мирных акций протеста.

Организация подготовила мониторинговый отчет о массовых арестах и избиениях протестующих, журналистов и правозащитников в День Воли. По информации правозащитников, власти Беларуси в марте 2017 года во время мирных акций протеста произвольно задержали по меньшей мере 700 человек, среди которых были, в том числе, журналисты. При этом людей избивали, к ним применялось иное недозволенное обращение со стороны сотрудников милиции.

Также отмечается сомнительный характер вынесенных в ходе судов приговоров, по которым порядка 177 человек получили штрафы и административные аресты.

Как пишет сайт ПЦ «Вясна» со ссылкой на Юлию Горбунову, исследователя Human Rights Watch по Беларуси, «белорусские власти развернули шокирующее тотальное наступление на свободу мирных собраний». Правозащитник требует немедленного освобождения всех, кто был задержан и расследования дел о том, как действовали сотрудники милиции.

Напомним, что международная реакция на брутальный разгон мирной акции протеста в Минске последовала уже на следующий после 25 марта день.
 
Теги: Минск
 
 
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Международная правозащитная организация Human Rights Watch осуждает действия белорусских властей по подавлению мирных акций протеста.

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