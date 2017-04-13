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Human Rights Watch о Беларуси: тотальное наступление на свободу мирных собраний
14.04.2017 16:11 — Новости Политики | БДГ
Международная правозащитная организация Human Rights Watch осуждает действия белорусских властей по подавлению мирных акций протеста.
Организация подготовила мониторинговый
Также отмечается сомнительный характер вынесенных в ходе судов приговоров, по которым порядка 177 человек получили штрафы и административные аресты.
Как пишет сайт ПЦ «Вясна» со ссылкой на Юлию Горбунову, исследователя Human Rights Watch по Беларуси, «белорусские власти развернули шокирующее тотальное наступление на свободу мирных собраний». Правозащитник требует немедленного освобождения всех, кто был задержан и расследования дел о том, как действовали сотрудники милиции.
Напомним, что
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Международная правозащитная организация Human Rights Watch осуждает действия белорусских властей по подавлению мирных акций протеста.
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