МИНСК, 16 апр — Sputnik. Конституционный референдум проходит в воскресенье в Турции, сообщает Sputnik Tyrkie .

На турецкий референдум вынесен вопрос о расширении полномочий президента республики, в том числе он будет иметь право назначать вице-президентов, министров и иных высокопоставленных чиновников. Пост же премьер-министра должен быть упразднен.



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"У нас было ранее несколько референдумов, но этот — особый. Он направлен на изменение в руководстве страной, откроет дорогу для более оперативных государственных решений. Турция достаточно развилась, но ей нужен новый импульс. Надеюсь, что народ примет решение, которое позволит этому осуществиться", — заявил президент Турции Эрдоган журналистам в воскресенье.

В голосовании 16 апреля принимают участие порядка 55 миллионов человек, живущие же за рубежом граждане Турции проголосовали досрочно.

Всего на референдум вынесено 18 поправок в действующую конституцию Турции. Если население республики одобрит вопросы референдума, то очередные выборы одновременно и президента, и депутатов пройдут 3 ноября 2019 года. После этого и вступят в силу изменения в конституцию страны.

За рубежом граждане Турции могли досрочно сделать свой выбор на участках, организованных в посольствах и консульствах республики. Наиболее значительное число турецких граждан проживает в Европе, где проходила активная агитация за участие в референдуме. Возможность проголосовать турки имели и в минском посольстве страны. Какое число выходцев из Турции отдали свои голоса на референдуме в Беларуси, будет известно позднее.