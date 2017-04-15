МИНСК, 16 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что текущий год будет переломным, об этом белорусский лидер заявил во время посещения храма в Витебской области на Пасху.

Президент уверен, что республика сможет преодолеть все возникающие сложности.



© Sputnik Тарас Литвиненко Лукашенко зажег пасхальную свечу в храме в Оршанском районе

"Мы все можем и мы с этими сложностями, о которых только что говорили (сложностях больше всего привнесенных на нашу землю), справимся, преодолеем. У нас нет другого выхода. И нынешний год будет переломным", — заявил Лукашенко, его слова привели в пресс-службе лидера.

Лукашенко также поблагодарил в воскресенье всех священнослужителей и митрополита Павла "за тот труд, который они осуществляют во имя белорусского народа и его соседей". От имени православных президент послал послать приветствие и католикам.

"Это действительно великий и светлый праздник, как бы ни пытались его затмить в нашей истории. И даже в недавней. Не получилось. Потому что весь народ, от мала до велика, всегда с величайшим уважением и душевностью ждал этих дней", — отметил Лукашенко.

Общаясь с белорусским лидером, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий подчеркнул важность сохранения истинных ценностей и обращения к вере, особенно с учетом многих трудностей, которые происходят в мире. Он поблагодарил главу государства и руководство страны в целом "за усилия по поддержанию добрых отношений и соработничества между государством и церковью, а также за сохранение в Беларуси мира и согласия".