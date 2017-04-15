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Делегация китайских чиновников прибыла в Минск
16.04.2017 17:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр — Sputnik. Делегация во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном прибыла в Беларуси, сообщили в воскресенье в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Визит китайских чиновников в Беларусь продлится три дня — у них запланирован ряд встреч с представителями белорусских властей.
Делегацию в Национальном аэропорту Минск встречали спикеры Совета республики Михаил Мясникович и Палаты представителей Владимир Андрейченко.
"Впереди — переговоры о расширении всестороннего взаимодействия. Ожидается подписание совместного заявления о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и Всекитайским собранием народных представителей", — сообщили по телевидению.
Планируется, что делегация также посетит индустриальный парк "Великий камень". В воскресенье гости успели оценить музей Великой Отечественной войны.
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Встречали высоких гостей спикеры обеих палат белорусского парламента, ожидается, что стороны подпишут заявление о сотрудничестве правительств двух стран.
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