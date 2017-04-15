МИНСК, 16 апр — Sputnik. Делегация во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном прибыла в Беларуси, сообщили в воскресенье в эфире телеканала ОНТ.

Визит китайских чиновников в Беларусь продлится три дня — у них запланирован ряд встреч с представителями белорусских властей.

Делегацию в Национальном аэропорту Минск встречали спикеры Совета республики Михаил Мясникович и Палаты представителей Владимир Андрейченко.

"Впереди — переговоры о расширении всестороннего взаимодействия. Ожидается подписание совместного заявления о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и Всекитайским собранием народных представителей", — сообщили по телевидению.

Планируется, что делегация также посетит индустриальный парк "Великий камень". В воскресенье гости успели оценить музей Великой Отечественной войны.