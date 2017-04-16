МИНСК, 16 апр — Sputnik. Сторонники перехода от парламентской к президентской системе правления лидируют на конституционном референдуме Турции в ходе подсчета голосов, сообщил Sputnik Türkiye.



© REUTERS Sertac Kayar Три человека погибли в ходе перестрелки на референдуме в Турции

Конституционный референдум по расширению президентских полномочий президента прошел в Турции в воскресенье , многие эксперты называли его по-настоящему судьбоносным для страны.

Согласно данным подсчета голосов, после обработки более чем 90% из них на референдуме побеждают сторонники Эрдогана и его идеи усилить президентскую власть в стране — они набирают около 52% голосов. Согласились на изменения конституции более 23 миллионов человек, против высказались порядка 21 миллиона.

Эрдоган предлагает изменить 18 статей конституции — в том числе расширить полномочия президента, упразднить пост премьер-министра, разрешить главе государства издавать указы без одобрения парламента и другие.

В случае победы сторонников перехода на президентский тип правления поправки конституции вступят в силу лишь в 2019 году, а Эрдоган получит право избираться вплоть до 2029 года.