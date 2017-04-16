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Эрдоган побеждает на референдуме по увеличению полномочий
16.04.2017 20:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр — Sputnik. Сторонники перехода от парламентской к президентской системе правления лидируют на конституционном референдуме Турции в ходе подсчета голосов, сообщил Sputnik Türkiye.
© REUTERS Sertac Kayar
Конституционный референдум по расширению президентских полномочий президента
Согласно данным подсчета голосов, после обработки более чем 90% из них на референдуме побеждают сторонники Эрдогана и его идеи усилить президентскую власть в стране — они набирают около 52% голосов. Согласились на изменения конституции более 23 миллионов человек, против высказались порядка 21 миллиона.
Эрдоган предлагает изменить 18 статей конституции — в том числе расширить полномочия президента, упразднить пост премьер-министра, разрешить главе государства издавать указы без одобрения парламента и другие.
В случае победы сторонников перехода на президентский тип правления поправки конституции вступят в силу лишь в 2019 году, а Эрдоган получит право избираться вплоть до 2029 года.
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После обработки порядка 90% бюллетеней сторонники идеи президента Турции набирают 52%.
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