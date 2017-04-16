МИНСК, 17 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию страны, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.



© REUTERS Hannibal Hanschke Эрдоган побеждает на референдуме по увеличению полномочий

Конституционный референдум по расширению президентских полномочий президента прошел в Турции в воскресенье , многие эксперты называли его по-настоящему судьбоносным для страны.

"Высказавшись за конституционную реформу, турецкий народ поддержал усилия действующей власти, направленные на достижение экономического роста, политической стабильности и мира в государстве. Убежден, что принятое на референдуме решение будет способствовать дальнейшему укреплению суверенитета и независимости Турции", — говорится в поздравлении.

Эрдоган одержал новую победу внутри страны. Референдум открывает ему путь к неограниченной презид. власти. Неприятное партнерство для ЕС. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 апреля 2017 г.

​Лукашенко выразил надежду, что совместными усилиями Беларусь и Турция будут и далее последовательно укреплять двустороннее партнерство в интересах своих народов.

Как ранее сообщал Sputnik, по данным подсчета голосов, после обработки более чем 90% из них на референдуме побеждают сторонники Эрдогана и его идеи усилить президентскую власть в стране — они набирают около 52% голосов. Согласились на изменения конституции более 23 миллионов человек, против высказались порядка 21 миллиона.

Эрдоган предложил изменить 18 статей конституции — в том числе расширить полномочия президента, упразднить пост премьер-министра, разрешить главе государства издавать указы без одобрения парламента и другие. В случае победы сторонников перехода на президентский тип правления поправки конституции вступят в силу лишь в 2019 году, а Эрдоган получит право избираться вплоть до 2029 года.