МИНСК, 17 апр — Sputnik. Россия поддержала кандидатуру посла Беларуси в Австрии Елены Купчиной на пост генерального секретаря ОБСЕ, сообщили в МИД РФ.

Купчина, ранее занимавшая должность должность заместителя министра иностранных дел Беларуси, была выдвинута кандидатом на пост генсека ОБСЕ в марте этого года. В понедельник с дипломатом встретился руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"Была обсуждена проблематика ОБСЕ, включая ход конкурса на замену ее Генерального секретаря. С российской стороны выражена поддержка белорусскому кандидату", — говорится в сообщении МИД РФ.