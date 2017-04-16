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Россия поддержала кандидатуру Купчиной на пост генсека ОБСЕ

17.04.2017 18:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Россия поддержала кандидатуру посла Беларуси в Австрии Елены Купчиной на пост генерального секретаря ОБСЕ, сообщили в МИД РФ.

Купчина, ранее занимавшая должность должность заместителя министра иностранных дел Беларуси, была выдвинута кандидатом на пост генсека ОБСЕ в марте этого года. В понедельник с дипломатом встретился руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"Была обсуждена проблематика ОБСЕ, включая ход конкурса на замену ее Генерального секретаря. С российской стороны выражена поддержка белорусскому кандидату", — говорится в сообщении МИД РФ. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Россия поддержала кандидатуру посла Беларуси в Австрии Елены Купчиной на пост генерального секретаря ОБСЕ, сообщили в МИД РФ. Купчина, ранее...

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