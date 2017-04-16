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Россия поддержала кандидатуру Купчиной на пост генсека ОБСЕ
17.04.2017 18:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр — Sputnik. Россия поддержала кандидатуру посла Беларуси в Австрии Елены Купчиной на пост генерального секретаря ОБСЕ, сообщили в МИД РФ.
Купчина, ранее занимавшая должность должность заместителя министра иностранных дел Беларуси,
"Была обсуждена проблематика ОБСЕ, включая ход конкурса на замену ее Генерального секретаря. С российской стороны выражена поддержка белорусскому кандидату", — говорится в сообщении МИД РФ.
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Россия поддержала кандидатуру посла Беларуси в Австрии Елены Купчиной на пост генерального секретаря ОБСЕ, сообщили в МИД РФ. Купчина, ранее...
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