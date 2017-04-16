МИНСК, 17 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал итоги референдума о переходе на президентскую систему "победой над крестоносцами", сообщает Sputnik Турция .



© AFP/ OZAN KOSE Лукашенко поздравил Эрдогана с успешным референдумом

Накануне в Турции прошел референдум о переходе на президентскую форму правления с парламентской. Согласно предварительным данным, сторонники президентской системы набрали 51,4% голосов. Вместе с тем, окончательные итоги станут известны через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиционные политики уже заявили, что в ходе проведения референдума были допущены нарушения.

"Мы боролись против всех врагов, на нас напали те, кто имеет мировоззрение крестоносцев. Но как нация мы выстояли. Мы можем склониться только перед нашими святынями и больше ни перед кем", — заявил Эрдаган, выступая перед своими сторонниками в аэропорту Анкары после возвращения из Стамбула, где он находился во время референдума.

Турецкий лидер обратил внимание, что после внесенных в основной закон страны поправок в ноябре 2019 года, страна станет еще сильнее. "Вчера вечером была запущена сигнальная ракета, которая направлена в ноябрь 2019 года. Впереди новые победы, но они нас не опьянят", — добавил президент.