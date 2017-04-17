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Ким Чен Ын выразил солидарность Асаду после удара США по базе в Сирии

17.04.2017 20:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил солидарность президенту Сирии Башару Асаду и осудил удар США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на текст телеграммы, распространенной северокорейскими СМИ.

Ким Чен Ын выразил солидарность Асаду после удара США по базе в Сирии
© REUTERS Damir Sagolj
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В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с эсминцев Porter и Ross по сирийскому аэродрому. По утверждениям американских властей, с этой авиабазы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

"Мы осуждаем недавний акт агрессии США против вашей страны", — говорится в приветственной телеграмме Ким Чен Ына Асаду по случаю 71-й годовщины независимости республики.

Лидер КНДР назвал действия США "неразумным актом вторжения". "Мы еще раз выражаем нашу решительную поддержку и солидарность действиям сирийского правительства и народа республики по достижению справедливости", — отмечается в телеграмме.

Агентство Ренхап пишет, что похожая телеграмма была направлена лидером КНДР президенту Сирии в минувший четверг по случаю 70-летия со дня создания Партии арабского социалистического возрождения (Баас).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 11
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По мнению северокорейского лидера, авиаудар США по сирийской базе – это наглая агрессия и военное преступление.

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