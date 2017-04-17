МИНСК, 17 апр — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил солидарность президенту Сирии Башару Асаду и осудил удар США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на текст телеграммы, распространенной северокорейскими СМИ.



© REUTERS Damir Sagolj КНДР рассказала о новых ядерных испытаниях

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с эсминцев Porter и Ross по сирийскому аэродрому . По утверждениям американских властей, с этой авиабазы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

"Мы осуждаем недавний акт агрессии США против вашей страны", — говорится в приветственной телеграмме Ким Чен Ына Асаду по случаю 71-й годовщины независимости республики.

Лидер КНДР назвал действия США "неразумным актом вторжения". "Мы еще раз выражаем нашу решительную поддержку и солидарность действиям сирийского правительства и народа республики по достижению справедливости", — отмечается в телеграмме.

Агентство Ренхап пишет, что похожая телеграмма была направлена лидером КНДР президенту Сирии в минувший четверг по случаю 70-летия со дня создания Партии арабского социалистического возрождения (Баас).