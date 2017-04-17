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Ким Чен Ын выразил солидарность Асаду после удара США по базе в Сирии
17.04.2017 20:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил солидарность президенту Сирии Башару Асаду и осудил удар США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на текст телеграммы, распространенной северокорейскими СМИ.
© REUTERS Damir Sagolj
В ночь на 7 апреля
"Мы осуждаем недавний акт агрессии США против вашей страны", — говорится в приветственной телеграмме Ким Чен Ына Асаду по случаю 71-й годовщины независимости республики.
Лидер КНДР назвал действия США "неразумным актом вторжения". "Мы еще раз выражаем нашу решительную поддержку и солидарность действиям сирийского правительства и народа республики по достижению справедливости", — отмечается в телеграмме.
Агентство Ренхап пишет, что похожая телеграмма была направлена лидером КНДР президенту Сирии в минувший четверг по случаю 70-летия со дня создания Партии арабского социалистического возрождения (Баас).
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По мнению северокорейского лидера, авиаудар США по сирийской базе – это наглая агрессия и военное преступление.
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