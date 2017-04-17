МИНСК, 18 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что высокий уровень отношений республики с Китаем в сфере политики должен привести к росту экономик двух государств и пойти на благо Минску и Пекину.

Во вторник глава государства встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. Делегация парламентариев из КНР находится в республике уже несколько дней, за это время они встретились с руководством двух палат белорусского парламента, побывали на некоторых предприятиях республики, основанных с использованием инвестиций из КНР и при участии китайских компаний, а также посетили строящийся Китайско-Белорусский технопарк "Великий камень" .

"Думаю, вы заметили, что приоритетное внимание в ходе переговоров уделяется вопросам экономического и политического взаимодействия. Это не удивительно. Мы ожидаем, что высокий уровень наших политических отношений подтянет за собой и экономику, прежде всего Беларуси до тех темпов и высот, которых достигли вы", — сказал Лукашенко в ходе встречи. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Белорусский президент предложил обсудить на встрече вопросы взаимодействия в торговле, финансах и инвестиционной сфере.

Напомним, что белорусский лидер планирует принять участие в работе международного форума "Один пояс — один путь", который пройдет в столице Китая 14-15 мая.

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Экспертная оценка

Политолог, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь, доктор политических наук Сергей Кизима проанализировал возможности расширения экономического сотрудничества Беларуси и Китая, которое может быть расширено по итогам визита в нашу страну парламентской делегации КНР.

"Я бы сказал, что в плане экономики сотрудничество очень серьезное. Единственная забота белорусской стороны — наше сальдо торговли с Китаем. К сожалению, в последние десятилетия Беларусь, в основном, имеет отрицательное сальдо внешней торговли. И с Китаем это сальдо очень велико. На 400-500 миллионов белорусского экспорта приходится 1,5-2 миллиарда китайского экспорта", — сказал Кизима в эфире радио Sputnik .