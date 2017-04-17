﻿ Лукашенко: дружба с Пекином подтянет нашу экономику до высот Китая. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: дружба с Пекином подтянет нашу экономику до высот Китая

18.04.2017 11:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что высокий уровень отношений республики с Китаем в сфере политики должен привести к росту экономик двух государств и пойти на благо Минску и Пекину.

Лукашенко: дружба с Пекином подтянет нашу экономику до высот Китая
© YouTube / Информационное агентство БелТА
Видеофакт: китайцы подарили белорусскому парламенту 10 Geely

Во вторник глава государства встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. Делегация парламентариев из КНР находится в республике уже несколько дней, за это время они встретились с руководством двух палат белорусского парламента, побывали на некоторых предприятиях республики, основанных с использованием инвестиций из КНР и при участии китайских компаний, а также посетили строящийся Китайско-Белорусский технопарк "Великий камень".

"Думаю, вы заметили, что приоритетное внимание в ходе переговоров уделяется вопросам экономического и политического взаимодействия. Это не удивительно. Мы ожидаем, что высокий уровень наших политических отношений подтянет за собой и экономику, прежде всего Беларуси до тех темпов и высот, которых достигли вы", — сказал Лукашенко в ходе встречи. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Белорусский президент предложил обсудить на встрече вопросы взаимодействия в торговле, финансах и инвестиционной сфере.

Напомним, что белорусский лидер планирует принять участие в работе международного форума "Один пояс — один путь", который пройдет в столице Китая 14-15 мая.

Лукашенко рассказал, что намерен обсудить с лидером Китая>>

Экспертная оценка

Политолог, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь, доктор политических наук Сергей Кизима проанализировал возможности расширения экономического сотрудничества Беларуси и Китая, которое может быть расширено по итогам визита в нашу страну парламентской делегации КНР. 

"Я бы сказал, что в плане экономики сотрудничество очень серьезное. Единственная забота белорусской стороны — наше сальдо торговли с Китаем. К сожалению, в последние десятилетия Беларусь, в основном, имеет отрицательное сальдо внешней торговли. И с Китаем это сальдо очень велико. На 400-500 миллионов белорусского экспорта приходится 1,5-2 миллиарда китайского экспорта", — сказал Кизима в эфире радио Sputnik.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встречаясь с китайскими парламентариями, президент предложил обсудить сотрудничество в торговле, финансах и инвестиционных вопросах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Ким Чен Ын выразил солидарность Асаду после удара США по базе в Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика