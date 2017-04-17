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Мэй: досрочные выборы в парламент Британии пройдут 8 июня
18.04.2017 14:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Досрочные выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.
Мэй приняла решение о проведении досрочных выборов в связи с публикациями данных общественного мнения. Так, согласно опросам правящая партия консерваторов увеличила рейтинг популярности.
"Завтра я внесу законопроект о проведении выборов 8 июня. Для его принятия необходима поддержка двух третей парламентариев. Я прошу вас проголосовать завтра за новые выборы", — заявила Мэй, выступая в резиденции на Даунинг-стрит.
Она уверена, что досрочные выборы укрепят единство в правительстве в отношении начавшейся в марте процедуры Brexit. "Единство необходимо для успешного завершения процедуры Brexit и усиления нашей позиции на переговорах. Отсутствие единства в правительстве не принесет успеха при переговорах с ЕС", — заявила Мэй.
Премьер обратила внимание, что выход из Евросоюза является неизменной целью для консерваторов и процедура будет завершена в любом случае.
Ранее планировалось провести выборы в 2020 году.
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По итогам выборов будет сформирован новый кабинет министров. Глава правительства подчеркнула, что вне зависимости от результата страна покинет Евросоюз.
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