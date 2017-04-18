Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью руководителям трех редакций Sputnik в странах Балтии назвала необъяснимым страх, который вызывает Россия на Западе, особенно в Прибалтике.



© Sputnik. Эмиль Садыров Симоньян поделилась секретом подъема по карьерной лестнице

По ее словам, страны Балтии мучают фантомные боли и страх, что их потащат обратно в Советский Союз давать присягу на Красной площади.

Кусочек Латвии в мешке

Говоря о Латвии, Маргарита Симоньян напомнила, что в эту страну традиционно приезжает большое количество россиян на отдых, на всевозможные конкурсы и фестивали. Оставляют в поездках кучу денег, пользуются такси, гостиницами, ресторанами. Еще и покупают жилье. Получается, тем самым они дают заработок местным: строителям, архитекторам, чиновникам…

"Огромному количеству людей россияне там дают деньги, ничего взамен не просят. Никто же не утаскивает с собой в мешке кусочек Латвии. Почему они нас все равно боятся, я не понимаю", — заявила известная журналистка.

И предложила историкам и психологам покопаться, чтобы понять, почему 25 лет массового российского участия в латвийской экономике, как и спокойного, успешного русского туризма, в Латвии недостаточно, чтобы перекрыть память о невзгодах советского периода.

В качестве одной из причин таких необоснованных страхов главред RT назвала пропаганду в местных СМИ, школах и вузах, когда людей пугают прошлым, преподнося его гораздо более страшным, чем оно на самом деле было.

"Я с нетерпением жду, когда это все закончится, потому что это и смешно, и грустно одновременно", — отметила Симоньян.

Диссидентское издание в Литве

Руководителя международного информационного агентства "Россия сегодня" удивляет, что западные СМИ в борьбе с российскими коллегами пользуются советскими методами.

"Вот это самое поразительное. В России даже представить себе невозможно, чтобы кто-то пришел наниматься, к примеру, на "Радио Свобода", после чего ему позвонили бы из ФСБ: "А вы зачем туда ходили?" Это прошло бы первой новостью везде… под заголовками о возврате к советскому прошлому. А в "антисоветской" Прибалтике такое запугивание в порядке вещей. И они еще нас боятся!" — заявила она, отвечая на вопрос Sputnik Литва.

По ее словам, сотрудники Sputnik в Литве будут чувствовать себя диссидентами до тех пор, пока страна будет жить по тоталитарным законам, провозглашая при этом свободу и демократию.

"Мы всегда будем диссидентским изданием, потому что боремся с тоталитарным подходом, в первую очередь с нетерпимостью к инакомыслию, воплощением которого мы являемся", — констатировала Симоньян.

Бойкот в Эстонии

Известная журналистка не смогла скрыть своего изумления от того, как за те годы, что существует Sputnik, просвещенная Европа сдала собственные ценности.

"Те ценности, ради которых когда-то прибалтийские страны оставили Советский Союз. Ведь о чем шла речь? О том, что Европа — это торжество свободы, демократии, толерантности, терпимости к другому мнению, спокойного отношения к инакомыслию, безусловного превалирования свободы СМИ, свободы слова, свободы собраний. И теперь мы видим, что все это было, если называть вещи своими словами, просто враньем. Никакой свободы в Эстонии, ставшей частью Европы, нет", — сказала Симоньян.

Удивляет ее и скорость, с какой эстонские институты — от СМИ до местного аналога КГБ — захлопнули крышку гроба собственной свободы.

Другой голос России

Маргарита Симоньян отметила, что легко рассуждать о свободе, когда все поют хором. Но как только появился голос, который поет другую песню, вдруг оказалось, что это очень страшно и опасно. Особенно если этот голос сложно заглушить или заставить петь под свою дудку.

"Россия не та страна, которая молча позволит себя пинать. Если нас задевают, мы будем отвечать тем же. Будем реагировать зеркально через МИД. Иностранные журналисты должны испытывать точно такое же давление, которые испытываем мы, потому что не мы это начали", — констатировала она.

Говоря о целях и задачах телеканала и агентства, которые возглавляет, Симоньян отметила, что люди в разных странах не идиоты, они понимают, что картина мира заметно шире, чем те пять тем и одна точка зрения, которые транслируют мейнстримные медиа.

"Люди хотят услышать и другую сторону. В этом наше конкурентное преимущество. Это мы можем обсуждать болезни, которые за эти годы скопились в обществах стран, где работает Sputnik, а местные проевропейские и проамериканские СМИ об этом говорить не будут", — сказала Симоньян.

Чтобы не было войны

Руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" особо подчеркнула, что не заинтересована участвовать ни в каких информационных войнах.

"Мы все мирные люди. Я вообще не люблю слово "война", в том числе "война информационная", и даже слово "противостояние" меня тревожит. Я бы предпочла, чтобы в мире наступила гармония, и никому ни с кем не пришлось воевать", — сказала она.

И возвращаться в прошлое, по ее словам, никто из здравомыслящих людей в России, в том числе во власти, не настроен.

"У нас других забот много. У нас Крым, Олимпиада, мы с Америкой конкурируем за то, чтобы победить ИГИЛ, мы Сирию спасаем. Нам есть о чем подумать, кроме копания в чужих страхах 25-летней давности", — заявила Симоньян.

"А прессинг — ну что поделать? Ничего страшного — все, что нас не убивает, делает нас сильнее", — резюмировала известная журналистка.