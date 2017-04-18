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Организаторы «Чернобыльского шляха» угрожают Мингорисполкому судом
19.04.2017 15:13 — Новости Политики | БДГ
Организаторы традиционного шествия на 26 апреля грозят Мингорисполкому судом в случае, если акция не будет разрешена вечером.
Заявители «Чернобыльского шляха» не согласились с планом Мингорисполкома касательно мероприятия. Сегодня в мэрию было передано требование изменить время марша на 18 часов вечера, как было ранее пописано в заявке.
Как
На случай, если Мингорисполком откажет в изменении времени проведения марша, оргкомитет «Чернобыльского шляха» призовет людей прийти на разрешенный властями города митинг по случаю годовщины аварии на ЧАЭС, который пройдет 26 апреля с 18 до 20 часов в Киевском сквере. Его организует Консервативно-христианская партия — БНФ. Политики также намерены подать в суд на Мингорисполком, так как он, считает Северинец, нарушил законодательство: менять время митинга можно лишь после согласования с заявителями мероприятия.
Напомним, что Мингорисполком
В оргкомитет по проведению акции входят представители Партии БНФ и ее структуры «Моладзь БНФ», ОГП, Белорусской партии «Зеленые», оргкомитета по созданию партии «БХД», кампании «Говори правду», а также движений «За Свободу» и «Разам».
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Организаторы традиционного шествия на 26 апреля грозят Мингорисполкому судом в случае, если акция не будет разрешена вечером.
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