Организаторы традиционного шествия на 26 апреля грозят Мингорисполкому судом в случае, если акция не будет разрешена вечером.

Заявители «Чернобыльского шляха» не согласились с планом Мингорисполкома касательно мероприятия. Сегодня в мэрию было передано требование изменить время марша на 18 часов вечера, как было ранее пописано в заявке.

Как сообщается , организаторы хотели встретиться с кем-нибудь из руководства Мингорисполкома, но городское начальство на месте отсутствовало. В итоге документ у заявителей приняла начальник отдела документооборота. Чиновника предупредили, что мэрия обязана дать ответ по заявлению до 21 апреля, иначе акция будет сорвана Мингорисполкомом. Об этом рассказал Павел Северинец.

На случай, если Мингорисполком откажет в изменении времени проведения марша, оргкомитет «Чернобыльского шляха» призовет людей прийти на разрешенный властями города митинг по случаю годовщины аварии на ЧАЭС, который пройдет 26 апреля с 18 до 20 часов в Киевском сквере. Его организует Консервативно-христианская партия — БНФ. Политики также намерены подать в суд на Мингорисполком, так как он, считает Северинец, нарушил законодательство: менять время митинга можно лишь после согласования с заявителями мероприятия.

Напомним, что Мингорисполком разрешил проведение «Чернобыльского шляха» 26 апреля. Только власти отменили предлагаемый организаторами формат акции: сбор людей возле театра оперы и балета в 18:30 и шествие до Чернобыльской часовни, где в 20:00 планировалось возложение цветов. Мингорисполком же предлагает сбор у Академии наук в 14:00 (26 апреля - рабочий день), в 14:30 начало шествия к площади Бангалор, где с 16:00 до 16:30 разрешен митинг.

В оргкомитет по проведению акции входят представители Партии БНФ и ее структуры «Моладзь БНФ», ОГП, Белорусской партии «Зеленые», оргкомитета по созданию партии «БХД», кампании «Говори правду», а также движений «За Свободу» и «Разам».