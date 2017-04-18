﻿ Лукашенко выступит с ежегодным посланием 21 апреля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко выступит с ежегодным посланием 21 апреля

19.04.2017 16:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе главы государства.

Лукашенко выступит с ежегодным посланием 21 апреля
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: в этом году белорусы все преодолеют

Белорусский лидер выступит во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

"На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса", — рассказали в пресс-службе.

Послание можно будет увидеть в прямом эфире из Овального зала Дома правительства по телеканалам "Беларусь 1" и "Беларусь 24", также прямую трансляцию будет вести Первый национальный канал Белорусского радио. Телеверсия будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

В прошлом году обращение главы государства также прошло 21 апреля. Лукашенко выступал в течение полутора часов, его речь транслировалась в прямом эфире государственного телевидения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства в минувшем году также обращался к народу и парламенту 21 апреля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Организаторы «Чернобыльского шляха» угрожают Мингорисполкому судом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика