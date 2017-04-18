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Лукашенко выступит с ежегодным посланием 21 апреля
19.04.2017 16:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса", — рассказали в пресс-службе.
Послание можно будет увидеть в прямом эфире из Овального зала Дома правительства по телеканалам "Беларусь 1" и "Беларусь 24", также прямую трансляцию будет вести Первый национальный канал Белорусского радио. Телеверсия будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.
В прошлом году
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Глава государства в минувшем году также обращался к народу и парламенту 21 апреля.
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