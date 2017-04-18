МИНСК, 19 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе главы государства.



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Белорусский лидер выступит во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

"На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса", — рассказали в пресс-службе.

Послание можно будет увидеть в прямом эфире из Овального зала Дома правительства по телеканалам "Беларусь 1" и "Беларусь 24", также прямую трансляцию будет вести Первый национальный канал Белорусского радио. Телеверсия будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

В прошлом году обращение главы государства также прошло 21 апреля . Лукашенко выступал в течение полутора часов, его речь транслировалась в прямом эфире государственного телевидения.