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Лукашенко: мы на Западе никому не нужны

20.04.2017 11:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Беларусь не "разворачивается" за Запад, заявил журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг в ходе встречи с губернатором Нижегородской области РФ Валерием Шанцевым.

Лукашенко: мы на Западе никому не нужны
© Sputnik Сергей Гунеев
Лукашенко: мы ни перед кем на коленях не стояли

Глава государства призвал российского губернатора не обращать внимания на заявления ряда СМИ и экспертов о будто бы "развороте" Беларуси в сторону Запада.

"Не обращайте внимания, если кто-то будет говорить, что мы куда-то повернули, развернулись на Запад или еще куда-то. Мы прекрасно понимаем свое место: мы на Западе никому не нужны… а как меня "любят" на Западе, с тех времен ничего не изменилось", — заявил Лукашенко.

Президент пояснил: из-за своего расположения Беларусь вынуждена проводить многовекторную политику, чтобы "сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость, стабильность, чтобы людям нормально жилось, в том числе россиянам".

По словам Лукашенко, Беларусь не может "ссориться ни с Россией, ни с Западом, ни с Украиной". "Что бы было хорошего, к примеру, имей мы ситуацию, как на Украине? Никаких проблем в Беларуси для россиян сегодня нет", — добавил белорусский лидер

Рассказал Лукашенко и об отношении белорусов к языкам.

"То, что белорусский язык не забываем — так и должно быть", — сказал он и заверил, что и от русского языка в Беларуси также никогда не откажутся.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент пояснил, что Беларусь вынуждена проводить многовекторную политику из-за своего расположения.

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