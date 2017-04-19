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Лукашенко: мы ни перед кем на коленях не стояли

20.04.2017 11:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Беларусь ни перед кем не стояла на коленях, в том числе и перед Россией, заявил в четверг на встрече с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым президент республики Александр Лукашенко.

В ходе переговоров с российским гостем белорусский лидер обратил внимание на критику отношений двух стран, которая периодически возникает в российских СМИ.

Лукашенко: мы ни перед кем на коленях не стояли
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: мы на Западе никому не нужны

"Начинают в СМИ появляться разного рода измышления, кто кого там обманул, что мы опять на коленях что-то просим в России и так далее. Мы ни перед кем никогда не стояли на коленях. Вы это хорошо знаете, мы с вами не один десяток лет знакомы. Отдельным писакам и говорящим в телеэкранах хочу сказать, что в изделиях Беларуси (тракторах, автомобилях, всей машиностроительной или химической отрасли) от 30% до 90% комплектующих, сырья и материалов из России", — заявил Лукашенко.

Глава государства напомнил: во время формирования Союзного государства стороны решили не ломать "народно-хозяйственные связи".

"Сегодня на предприятиях России, которые работают на финишное производство в Беларуси (производят комплектующие, материалы и прочее), работает более десяти миллионов человек. Помогая финишному производству, поддерживая, чтобы оно не рухнуло, мы помогаем минимум десяти миллионам (а то и 15 миллионам) — тем людям, которые и работают в России", — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко признал: если есть проблемы в России, то они отразятся и на Беларуси — из-за того, что республика "завязана" на партнера. "Так, как Беларусь, ни одна республика не связана со сферой экономики Российской Федерации", — напомнил президент.

Высказался Лукашенко и о выдаваемых Россией кредитах для Беларуси, которые также часто критикуют отдельные СМИ и эксперты.

"Мы платим под 4,5-6% годовых. Притом исправно всегда обслуживали их. Американцы вам платят 0,5%. Все страны получают определенные кредиты или от международных организаций, или от государств. Россия у нас по этим вопросам не занимает первое место, на нем — Китайская Народная Республика. Она предоставила нам кредитную линию порядка $15 миллиардов под реализуемые в Беларуси проекты, мы ее до сих пор не выбрали. Самое главное — они нас не упрекают в том, что помогают нам", — рассказал Лукашенко.

Президент уверен: руководство РФ стратегически подходит к отношениям с Беларусью, и это не является "игрой в одни ворота". "Это действительно компромисс, который был достигнут. Нет, надо ложку дегтя бросить в бочку меда. Вот этим отдельные и занимаются", — заключил президент Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства ответил на критику ряда российских СМИ касательно отношений Беларуси и России.

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