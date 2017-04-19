Александр Лукашенко сегодня на переговорах с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым традиционно для встреч такого формата позволил себе ряд громких заявлений.

Во время встречи с чиновником из РФ, Лукашенко раскритиковал работу средств массовой информации: президенту не понравилось, как СМИ освещали переговоры в Санкт-Петербурге .

«Начинают в СМИ появляться разного рода измышления, кто кого там обманул, что мы опять на коленях что-то просим в России и так далее. Мы ни перед кем никогда не стояли на коленях. Вы это хорошо знаете, мы с вами не один десяток лет знакомы. Отдельным писакам и говорящим в телеэкранах хочу сказать, что в изделиях Беларуси (тракторах, автомобилях, всей машиностроительной или химической отрасли) от 30% до 90% комплектующих, сырья и материалов из России», - отметил Лукашенко.

Отдельно досталось телеканалу ТВЦ. О нем Лукашенко упомянул, говоря о том, как российское руководство подходит к выстраивали отношений с Беларусью. Ранее телеканал хотел показать передачу про несменяемого белорусского президента , но внезапно передумал.

«Это действительно компромисс, который был достигнут. Нет, надо ложку дегтя бросить в бочку меда. Вот этим отдельные и занимаются, в том числе, как мне сегодня доложили, и ваш бывший любимый канал ТВЦ», - заявил президент.

Прошелся Лукашенко и по России: дескать, есть и другие кредиторы, которые помимо прочего, еще и не попрекают выданными деньгами.

«Мы платим под 4,5-6% годовых. Притом исправно всегда обслуживали их. Американцы вам платят 0,5%. Все страны получают определенные кредиты или от международных организаций, или от государств. Россия у нас по этим вопросам не занимает первое место, на нем - Китайская Народная Республика. Она предоставила нам кредитную линию около $15 млрд под реализуемые в Беларуси проекты, мы ее до сих пор не выбрали. Самое главное - они нас не упрекают в том, что помогают нам», - заявил Лукашенко.

Что же касается развития отношений с Россией, но и сближения с Западом, то тут Лукашенко в очередной раз объяснил, что такова судьба Беларуси - развиваться во всех направлениях.

«Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее. А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая», - отметил он.

Президент также почему-то стал оправдываться перед российским чиновником за то, что в Беларуси люди все больше стали использовать родной, белорусский язык. Впрочем, президент дал понять, что его русским партнерам нечего опасаться: ситуация на годится под контролем.

«То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать? Хотя у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский. Но подчеркиваю - это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка. Мы никогда от него не откажемся. Но есть у нас свой национальный белорусский язык, родной язык белорусов. Его знают и многие белорусы, которые живут за пределами нашей страны. Поэтому здесь все нормально и все под контролем», - заявил он.