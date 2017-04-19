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Путин: фальсификация истории приводит к разобщению стран и народов

20.04.2017 16:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Фальсификации и циничное отношение к истории недопустимы, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа" в четверг.

Российский лидер сделал тему исторической правды одной из основных на заседании оргкомитета.

"Мы видим, какие риски несет циничное отношение к прошлому, как фальсификация, манипуляция историческими фактами ведет к разобщению стран и народов, разобщению, появлению новых разделительных линий, формированию образа врага", — отметил Путин в четверг.

По словам президента России, особенно опасен курс, "взятый в некоторых странах, на героизацию нацизма, на оправдание пособников нацистов".

"Это не только оскорбляет память жертв преступлений нацизма, такая политика подпитывает националистические, ксенофобские, радикальные силы", — сказал российский лидер.

Сохранить историческую правду

"Огромную роль здесь играет работа по сохранению и защите исторической правды о Второй мировой войне, о традициях и духе союзничества в борьбе с нацизмом. Для нас это, прежде всего, нравственные человеческие понятия, нравственный человеческий долг перед поколением победителей, перед павшими за Родину. Перед теми, кто обустраивал и восстанавливал страну после Великой Отечественной войны", — призвал Путин.

Президент России уверен: историческая правда скрепляет общество и служит духовным фундаментом для развития, а также помогает людям разных поколений ощущать себя единой и сплоченной нацией.

Открытость архива и объективность

Путин считает принципиально важным обеспечить широкую доступность к архивным материалам и публиковать подобные документы.

"Возможность обратиться к первоисточникам, документам — это эффективное, действенное средство против разного рода домыслов и мифов", — пояснил президент РФ.

Российский лидер полагает, что для размещения архивных и других материалов "нужно создавать современные качественные интернет-ресурсы с интерактивными возможностями, с удобным поиском нужных сведений", а ориентироваться в этом на молодежь и распространение в социальных сетях.

Путин заявил о необходимости отстаивать объективное отношение к истории, вести последовательную и постоянную работу в части патриотического воспитания и поддерживать общественные инициативы, такие как поисковые движения или исторические реконструкции, развивать связи с соотечественниками за рубежом и заботиться о благоустройстве мемориалов, как в РФ, так и за границей, "жестко реагировать на случаи вандализма".

Россия открыта для разговора об истории

"Мы всегда открыты к честному и профессиональному разговору на исторические темы, к совместным научным исследованиям по самым спорным вопросам, причем на всех уровнях — от масштабных межправительственных программ до двусторонних контактов регионов, городов-побратимов, вузов, музеев, ученых-исследователей", — заявил Путин в четверг.

Президент России назвал хорошей основой для проведения международных конференций, выставок и круглых столов общие исторические даты времен Второй мировой войны.

"Так, в этом году исполнится 75 лет легендарной эскадрильи "Нормандия-Неман", — напомнил Путин.

О "Бессмертном полке"

Путин рассказал и о своем отношении к акции "Бессмертный полк".

"До 9 мая осталось меньше трех недель. Уверен, на улицы российских и зарубежных городов вновь выйдет множество людей, чтобы влиться в ряды "Бессмертного полка", — отметил российский лидер.

Президент РФ назвал акцию "глубоко символичной и трогательной" и отметил, что она объединяет уже полсотни стран мира.

Будет ли сам Путин участником акции в этом году — пока не ясно: у президента плотный график, хотя два прошлых года он присоединялся к "Бессмертному полку".

 
Теги: Минск
 
 
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Опасен курс, отметил президент РФ, который во многих странах взяли на героизацию нацизма и пособников режима.

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