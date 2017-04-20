МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу обратится с посланием белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в пресс-службе главы государства.

Лукашенко обращается с посланием ежегодно, такая обязанность президента прописана и в белорусском законодательстве. В очередной раз он обратится к депутатам и белорусам сегодня, 21 апреля.

Пройдет мероприятие в Овальном зале Дома правительства, его покажут в прямом эфире телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", прямую трансляцию также будет вести Первый национальный канал белорусского радио.

Посетят мероприятие не только парламентарии, но и руководители министерств и ведомств, органов госуправления и СМИ, а также дипломаты.

Телеверсию послания Лукашенко к народу и парламенту можно будет посмотреть в эфире госТВ вечером в пятницу. Sputnik также будет следить за мероприятием.