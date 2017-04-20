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Беларусь готова стать площадкой для переговоров о новом мироустройстве

21.04.2017 10:28 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Беларусь готова стать площадкой для налаживания диалога между Востоком и Западом, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Выступая с посланием к парламенту и белорусскому народу, президент отметил, что мир меняется не в сторону стабильности и безопасности. На планете происходят все более тревожные процессы, возникают новые угрозы. Болезненная выработка нового мироустройства идет не за столом переговоров, а в горячих точках. Происходит разбалансировка системы сдержанности и противовесов.

Беларусь готова стать площадкой для переговоров о новом мироустройстве
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко призвал белорусское общество к консолидации

По сути, происходит дрейф к новому блоковому состоянию. Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности. Никто не мог представить, что в благополучной Европе люди могут погибать от взрывов и под колесами грузовиков, управляемых террористами.

"Только за последние недели — Питер, Стокгольм, Александрия", — сказал президент.

Он также заметил, что в Европе, которая оказалась не готова к миграционным проблемам, возникли серьезные конфронтационные процессы. "Возьмем тот же Брексит, экономические и политические последствия, которые ЕС еще предстоит осмыслить. Возникла идея разноскоростной интеграции, а эта попытка была выработана нами при создании ЕАЭС", — сказал президент, подчеркнув, что эта идея оказалась успешной и сейчас на практике реализуется в Евразийском экономическом союзе.

Лукашенко обратил внимание, что все более отчетливо проступают контуры новой политики новой администрации США. "Это вселяет тревогу: преодолеет ли Вашингтон соблазн диктовать всему миру свою волю. Надеемся, что разум и воля возобладают", — сказал он.

Также глава государства обратил внимание на продолжающееся противостояние сил на Донбассе. "Регион погружен в хаос. Украина — наш братский народ, мы готовы и дальше содействовать прямым переговорам, потому что это оказывает прямое воздействие на нас", — сказал президент.

Поэтому, подчеркнул он, такая ситуация в мире подтверждает актуальность белорусской инициативы по налаживанию нового диалога между Востоком и Западом. "Если в этом будет необходимость, Минск готов в любой момент стать местом диалога, направленного на определение нового порядка мироустройства", — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
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