МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в республике нужна сильная государственная власть, и считает недопустимым экспериментировать в экономике.

Обращаясь с посланием к парламенту и народу, глава государства отметил, что сегодня в Европе либеральные ценности уже подвергаются критике, идет поиск новой модели развития. Между тем, в белорусской прессе звучат призывы сократить влияние государства на бизнес.

"Либеральный тезис, что государству нужно поменьше вмешиваться во все процессы в бизнесе, не выдерживает никакой критики. Не толкайте нас в старые сани, нам надо вместе со всем миром определить, как мы будем дальше", — сказал Лукашенко.

По словам президента, белорусы издавна привыкли к сильной власти. "В Беларуси менталитет народа веками формировался в зависимости от того, насколько сильная власть. Если власть слабая, жди развала, анархии, упадка и кровопролития", — сказал президент.

Лукашенко отметил, что у Беларуси нет возможностей для того, чтобы осуществлять радикальные реформы, потому что в случае ошибки последствия будут фатальными. "Я еще сопливым президентом говорил, что у нас нет денег идти на какие-то реформы, а вдруг провалимся. А мы чем потом дыры будем закрывать? Я всегда был аккуратен и осторожен и не бросался на какие-то свежие идеи", — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что прошел длинный путь за годы своего президентства, и привык к критике за отсутствие реформ. "Я помню, как в 90 годах мы все законы переписали с России. И я отменил все это. Через все я прошел — и импичмент, и убить, и застрелить, и Мясниковича вешали на столбе перед дворцом республики. Легких путей не будет. Наша страна не богатая, чтобы совершать ошибки", — сказал глава государства.