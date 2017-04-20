﻿ Беларуси нужна сильная власть, подчеркивает Лукашенко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларуси нужна сильная власть, подчеркивает Лукашенко

21.04.2017 11:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в республике нужна сильная государственная власть, и считает недопустимым экспериментировать в экономике.

Обращаясь с посланием к парламенту и народу, глава государства отметил, что сегодня в Европе либеральные ценности уже подвергаются критике, идет поиск новой модели развития. Между тем, в белорусской прессе звучат призывы сократить влияние государства на бизнес.

"Либеральный тезис, что государству нужно поменьше вмешиваться во все процессы в бизнесе, не выдерживает никакой критики. Не толкайте нас в старые сани, нам надо вместе со всем миром определить, как мы будем дальше", — сказал Лукашенко.

По словам президента, белорусы издавна привыкли к сильной власти. "В Беларуси менталитет народа веками формировался в зависимости от того, насколько сильная власть. Если власть слабая, жди развала, анархии, упадка и кровопролития", — сказал президент.

Лукашенко отметил, что у Беларуси нет возможностей для того, чтобы осуществлять радикальные реформы, потому что в случае ошибки последствия будут фатальными. "Я еще сопливым президентом говорил, что у нас нет денег идти на какие-то реформы, а вдруг провалимся. А мы чем потом дыры будем закрывать? Я всегда был аккуратен и осторожен и не бросался на какие-то свежие идеи", — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что прошел длинный путь за годы своего президентства, и привык к критике за отсутствие реформ. "Я помню, как в 90 годах мы все законы переписали с России. И я отменил все это. Через все я прошел — и импичмент, и убить, и застрелить, и Мясниковича вешали на столбе перед дворцом республики. Легких путей не будет. Наша страна не богатая, чтобы совершать ошибки", — сказал глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению главы государства, либеральные тезисы о том, что следует сокращать вмешательство государства в бизнес, крайне вредны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко о нестабильности и последней черте, у которой стоят белорусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика